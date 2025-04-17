СОО 'Метинвест' назвал главные проблемы украинской металлургии

Среди вызовов, мешающих украинским металлургам нарастить производство, главными остаются тарифы государственных монополий на энергоресурсы и логистику, выросшие в последние годы в разы.

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Об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко на прошедшем в Киеве Business Wisdom Summit 2025.

Стоимость передачи электроэнергии с 2021 года возросла в 2,3 раза, тариф на транспортировку газа – вчетверо, а железнодорожные тарифы – в 1,7-2,4 раза, напомнил Мироненко. Именно из-за высокой себестоимости (в том числе энергоресурсов и логистики), которая не перекрывается ценами на экспортных рынках, находится в простой Ингулецкий ГОК.

"Неэффективность государственных монополий оборачивается дополнительными расходами для бизнеса – они просто переводят свои финансовые проблемы и специальные обязанности на небытовых потребителей. Это существенный вызов для нас. Нужно пересматривать эту политику и искать общий язык с государственными монополиями. Сейчас мы ведем диалог с Укрзализныцей, которая планирует на 37% повысить железнодорожные тарифы, что в случае принятия это уничтожит национального производителя", – сказал он.

Другая проблема – дефицит металлолома, которая обостряется из-за постоянного увеличения объемов экспорта этого стратегически важного сырья из Украины. В 2024 году экспорт металлолома вырос почти в 6 раз против 2022 года.

"Мы продаем стратегическое сырье за границу по $250 за тонну, тогда как сталь – по $550-600", – подчеркнул Мироненко.

При этом, использование 1 тонны лома для производства и экспорта стали приносит Украине дополнительные $1,2 тыс. валютной выручки и 15 тыс. грн налогов.

"Экспорт металлолома экономически невыгоден для государства. Мы должны ограничить экспорт металлолома, который нужен украинским металлургам для увеличения внутреннего производства стали", - считает операционный директор "Метинвеста".

Третьим самым болезненным вызовом для "Метинвеста" является дефицит кадров, который составляет 10-15% от общего количества персонала.

"Поскольку большинство работников – мужчины, это еще большая проблема, ведь сейчас только 50% из них можно забронировать. Мы трудоустраиваем людей официально, но они часто становятся ресурсом для ТЦК, которые сразу забирают в армию. Это отпугивает людей от работы на наших предприятиях. Сейчас мы ведем диалог с Министерством обороны, чтобы найти компромисс и не парализовать производство. Если не будет работать экономика, у армии нет ресурсов для борьбы", – отметил он.

Напомним, "Метинвест" Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.