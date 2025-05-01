Соглашение о ископаемых между Украиной и США могут еще не скоро ратифицировать в Раде: Гончаренко назвал причины

Пока неизвестно, когда именно в Верховной Раде ратифицируют Соглашение о ископаемых.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Соглашение разделили на две части: одна из них будет техническая, которую еще не подписали.

"Теоретически должны вносить на рассмотрение сразу эти два Соглашения вместе", – добавил нардеп.

Гончаренко объяснил, что для этого Соглашения также необходимо сменить Бюджетный Кодекс. Но он предполагает, что эти перемены еще не начали готовить.

"Поэтому я даже не уверен в том, успеют ли подготовить что-нибудь на следующую сессионную неделю", – считает нардеп.