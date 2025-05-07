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"Собирает деньги на "посылки на Луну": Павла Танасюка уличили в манипуляциях про NASA, SpaceX и многомиллионные инвестиции

Глеб Иванов
Экономика
4 минуты
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Павла Танасюка заподозрили в манипуляциях

Украинский технологический предприниматель Павел Танасюк, вероятно, манипулирует заявлениями о якобы запуске украинского робота на Луну. За громкими словами о космических новациях, сотрудничестве с NASA и SpaceX и покупке офисов в Лондоне может стоять простой бизнес по продаже комических "посылок" – флагов, праха или цифровых носителей, которые теоретически могут полететь на коммерческих миссиях, причем за чужой счет.

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Об этом сообщается в расследовании "Стоп коррупции". Речь идет о компании Танасюка Spacebit, которая якобы и должна была запустить на Луну украинского робота.

Как позиционировалась деятельность Spacebit

"На самом деле речь шла о коммерческом заказе на доставку мелкого предмета через программу MoonMail от американской Astrobotic. Его так называемый "робот" – это лишь пластиковый макет, который Танасюк возит по конференциям для фото. Ни одного реального запуска, ни одного аппарата не было", – отмечают расследователи.

Макет лунного робота

Они также утверждают, что Танасюк на самом деле вряд ли работает с NASA, вопреки громким заявлениям об этом. Так, журналисты утверждают, что центр Кеннеди, в котором предприниматель проводил мероприятния, был арендованной площадкой. При этом аренда оформлялась не на самого Танасюка, а не его партнерку, известную как Lady Rocket, говорится в расследовании. Партнерство компании с SpaceX подтвердить также не удалось.

Согласно данным расследования, самые крупные суммы, которые получали компании Танасюка, не превышали 50-60 тыс. долл. за одну транзакцию. Также, по данным журналистов, не было обнародовано ни одного подтвержденного отчета о расходах инвесторских средств. В то же время сам Танасюк заявлял о "многомиллионных инвестициях". Расследователи уверены: даже когда речь шла о настоящих инвестициях, это были десятки тысяч, а не миллионы.

В прессе говорилось о миллионных инвестициях

"На сайтах проекта до сих пор указаны несуществующие офисы в Японии, Великобритании и США. Но согласно официальным данным, почти все компании Танасюка либо ликвидированы, либо вычеркнуты из реестров из-за неуплаты отчетности. Последняя из них, Spacebit Technologies, была закрыта британским регистратором в 2024 году. Доказательств функционирования офисов никогда не было", – утверждают расследователи.

По их данным львиную долю средств Танасюк якобы собирал не для развития технологий и какого-либо космического строительства, а для проведения символических акций. Среди примеров, которые приводят расследователи, – отправка украинского флага на Луну.

Также в январе 2024 года американская компания Astrobotic запустила аппарат Peregrine, который перевозил грузы не только научного, но и частного назначения. Среди них числилась металлическая пластина с картой Украины, заказанная через публичную программу MoonMail. Участие в ней стоит от 460 долларов и позволяет отправить памятный предмет на спутник Земли – от свадебной фотографии до праха покойного. Из-за сбоя аппарат так и не достиг поверхности Луны и сгорел в атмосфере. А Танасюк передал Житомирскому музею космонавтики копию пластины как экспонат, "побывавший на орбите Луны".

Пластина с картой Украины

Журналисты также выяснили, что среди ближайших партнеров Танасюка числится Виктор Предигер. Они утверждают, что этот человек известен под сценическим псевдонимом Виктор Тюменский – как исполнитель тюремного шансона.

Виктор Тюменский

Еще один вероятный партнер бизнесмена – Павел Пагодин, выпускник Московского государственного университета, которого связывают с прокремлевскими бизнес-структурами. "Именно с такими людьми Танасюк строит свой "космический бизнес", заявляя о прозрачности, инновациях и международном сотрудничестве", – заявляют расследователи.

Павла Пагодина обвиняют в связях с Россией

"История Танасюка – это не масштабный заговор с миллионами долларов, а пример мелкого мошенничества с большой пиар-оберткой. Человек, который годами создавал образ украинского Маска, на самом деле никогда не имел ни технологий, ни партнеров, ни реального бизнеса. Только сайт, пластиковый макет и много красивых историй", – резюмируют расследователи.