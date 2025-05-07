"Собирает деньги на "посылки на Луну": Павла Танасюка уличили в манипуляциях про NASA, SpaceX и многомиллионные инвестиции

Украинский технологический предприниматель Павел Танасюк, вероятно, манипулирует заявлениями о якобы запуске украинского робота на Луну. За громкими словами о космических новациях, сотрудничестве с NASA и SpaceX и покупке офисов в Лондоне может стоять простой бизнес по продаже комических "посылок" – флагов, праха или цифровых носителей, которые теоретически могут полететь на коммерческих миссиях, причем за чужой счет.

Видео дня

Об этом сообщается в расследовании "Стоп коррупции". Речь идет о компании Танасюка Spacebit, которая якобы и должна была запустить на Луну украинского робота.

"На самом деле речь шла о коммерческом заказе на доставку мелкого предмета через программу MoonMail от американской Astrobotic. Его так называемый "робот" – это лишь пластиковый макет, который Танасюк возит по конференциям для фото. Ни одного реального запуска, ни одного аппарата не было", – отмечают расследователи.

Они также утверждают, что Танасюк на самом деле вряд ли работает с NASA, вопреки громким заявлениям об этом. Так, журналисты утверждают, что центр Кеннеди, в котором предприниматель проводил мероприятния, был арендованной площадкой. При этом аренда оформлялась не на самого Танасюка, а не его партнерку, известную как Lady Rocket, говорится в расследовании. Партнерство компании с SpaceX подтвердить также не удалось.

Согласно данным расследования, самые крупные суммы, которые получали компании Танасюка, не превышали 50-60 тыс. долл. за одну транзакцию. Также, по данным журналистов, не было обнародовано ни одного подтвержденного отчета о расходах инвесторских средств. В то же время сам Танасюк заявлял о "многомиллионных инвестициях". Расследователи уверены: даже когда речь шла о настоящих инвестициях, это были десятки тысяч, а не миллионы.

"На сайтах проекта до сих пор указаны несуществующие офисы в Японии, Великобритании и США. Но согласно официальным данным, почти все компании Танасюка либо ликвидированы, либо вычеркнуты из реестров из-за неуплаты отчетности. Последняя из них, Spacebit Technologies, была закрыта британским регистратором в 2024 году. Доказательств функционирования офисов никогда не было", – утверждают расследователи.

По их данным львиную долю средств Танасюк якобы собирал не для развития технологий и какого-либо космического строительства, а для проведения символических акций. Среди примеров, которые приводят расследователи, – отправка украинского флага на Луну.

Также в январе 2024 года американская компания Astrobotic запустила аппарат Peregrine, который перевозил грузы не только научного, но и частного назначения. Среди них числилась металлическая пластина с картой Украины, заказанная через публичную программу MoonMail. Участие в ней стоит от 460 долларов и позволяет отправить памятный предмет на спутник Земли – от свадебной фотографии до праха покойного. Из-за сбоя аппарат так и не достиг поверхности Луны и сгорел в атмосфере. А Танасюк передал Житомирскому музею космонавтики копию пластины как экспонат, "побывавший на орбите Луны".

Журналисты также выяснили, что среди ближайших партнеров Танасюка числится Виктор Предигер. Они утверждают, что этот человек известен под сценическим псевдонимом Виктор Тюменский – как исполнитель тюремного шансона.

Еще один вероятный партнер бизнесмена – Павел Пагодин, выпускник Московского государственного университета, которого связывают с прокремлевскими бизнес-структурами. "Именно с такими людьми Танасюк строит свой "космический бизнес", заявляя о прозрачности, инновациях и международном сотрудничестве", – заявляют расследователи.

"История Танасюка – это не масштабный заговор с миллионами долларов, а пример мелкого мошенничества с большой пиар-оберткой. Человек, который годами создавал образ украинского Маска, на самом деле никогда не имел ни технологий, ни партнеров, ни реального бизнеса. Только сайт, пластиковый макет и много красивых историй", – резюмируют расследователи.