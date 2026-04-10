Снижение прайс-кепов сворачивает новые энергопроекты и искривляет рынок, – Омельченко

Решение НКРЭКУ снизить прайс-кэпы с 1 апреля привело к возвращению графиков отключений и углублению дефицита электроэнергии.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, новые ограничения непосредственно повлияли на возможность импорта электроэнергии, который является критически важным в периоды дефицита.

"С 1 апреля НКРЭКУ снизило прайс-кепы, что ограничит импорт в условиях дефицита и сделает нерентабельной работу газовой генерации", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в условиях разницы цен между украинским и европейскими рынками импорт просто потеряет экономический смысл, а газовая генерация не сможет работать большую часть суток.

"Ни один нормальный инвестор на такой рынок не зайдет", – предупредил Омельченко.

По его оценке, это будет иметь системные последствия: остановка развития распределенной генерации, потеря инвестиций и искажение рыночного ценообразования. В результате даже ранее анонсированные проекты новых мощностей могут быть свернуты.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип заявил, что снижение прайс-кэпов противоречит курсу на евроинтеграцию и усложняют перспективы объединения украинского рынка с европейским.