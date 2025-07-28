Система электронных акцизных марок не готова к запуску в Украине с 2026 года: бизнес призвал отсрочить ее запуск

На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в ходе которого представители бизнеса, правительства и парламента согласились с тем, что электронная система оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет (еАкциз) не готова к полноценному запуску с 1 января 2026 года. Если Кабинет министров и Верховная Рада не устранят технические и законодательные пробелы и не перенесут введение системы на более поздний срок, потери бюджета Украины будут составлять 400 млн грн ежедневно.

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Украина обязалась внедрить еАкциз в рамках Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, имплементировав Директиву 2014/40/Е. Соответствующий закон об электронной акцизной марке, которая будет способствовать защите от подделок и упростит систему учета подакцизной продукции, Украина приняла в 2023 году.

Однако на июль этого года система оказалась неготовой, о чем публично в своем обращении заявили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Ассоциация "Укртабак", Ассоциация "Укрводка", Общественный союз "Украинский фуд-ритейл альянс", Союз Украинских предпринимателей и Национальная организация розничной торговли.

Представители бизнеса говорят, что система не прошла тестирование на надежность и стабильность. Тестирование должно было начаться с 1 марта 2025 года, однако этого не произошло даже в июле. Кроме прочего, правительство не приняло некоторые подзаконные акты, хотя должно было это сделать до 27 января 2024 года.

По этим причинам может возникнуть риск перебоев в поставке легальной продукции, что, в свою очередь, приведет к росту теневого рынка и существенным потерям госбюджета, которые будут составлять миллиарды гривен в первые месяцы 2026 года, или 400 млн грн в день.

Поэтому бизнес призывает обеспечить полноценный тестовый период, а изменения в законодательство должны быть внесены не позднее 1 октября 2025 года, поскольку с 18 октября заказы на бумажные акцизные марки не принимаются, а со следующего года по закону прекращается их использование. Таким образом производители подакцизных товаров рискуют остаться без инструмента маркировки, что приведет к остановке производства и отгрузке легальной продукции.

В ходе заседания рабочей группы финансового Комитета ВР представители парламента, а также Минфина и Минцифры высказались за удовлетворение требований бизнеса.