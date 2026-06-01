Шмыгаль анонсировал масштабное строительство маневровой газовой генерации

Украина развивает распределенную газовую генерацию, которая должна усилить устойчивость энергосистемы следующей зимой и стать одним из ключевых элементов ее послевоенной архитектуры. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время закрытой пресс-конференции Forbes Ukraine "Энергия бизнеса".

По его словам, до холодов Украина планирует построить еще 1,5 ГВт распределенной генерации. В то же время этого недостаточно для покрытия всех потребностей в пиковые периоды.

В более долгосрочной перспективе, для полноценного восстановления экономики после войны, Украине нужно иметь более 54 ГВт генерации. Основой этой системы должна остаться атомная энергетика – более 25 ГВт. Еще около 25% должны обеспечить возобновляемые источники энергии, прежде всего солнечная генерация с накопителями. Остальное будет покрывать маневровая генерация на природном газе, биогазе и водороде.

"Распределенная газовая генерация, которую мы строим, станет основой надежной балансировки системы", – подчеркнул министр энергетики.

Хотя новая модель, по крайней мере на бумаге, выглядит логичной и устойчивой, она имеет один существенный минус – потребует стабильного доступа к газу. И этот вопрос пока остается крайне чувствительным для страны: импортный ресурс дорожает на фоне войны в Иране, Россия продолжает атаковать украинскую газовую инфраструктуру, а часть внутренней газодобычи остается заблокированной из-за регуляторных ограничений.

Так, например, из-за приостановки части спецразрешений простаивают активы британской Smart Energy. CEO Smart Holding Иван Герасимович отмечал, что до полномасштабного российского вторжения предприятия Smart Energy добывали более одного миллиона кубометров газа в сутки, а сейчас эти объемы сократились до 60 тысяч.

В такой ситуации дополнительная собственная добыча становится не менее важной, чем строительство новой генерации. Если Украина делает ставку на газовую балансировку системы, ей придется либо наращивать собственный ресурс, либо больше зависеть от дорогого импорта.