Сентябрьское падение цен стало следствием открытой конкуренции на рынке, – Игнатьев

В сентябре цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) резко снизились, что стало ощутимым ударом для трейдеров, однако в то же время продемонстрировало реальное функционирование прозрачного рынка электроэнергии.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев.

"Поскольку большинство трейдеров понесли убытки. Мы впервые за историю нового рынка электрической энергии, который начался с июля 2019 года, почувствовали наконец прозрачный открытый рынок энергии", – подчеркнул эксперт.

По его словам, ключевым фактором стал рост предложения на рынке, прежде всего от возобновляемых источников.

"Когда на рынок на сутки вперед выходит большое предложение, в первую очередь от "зеленой генерации" – это ветер и солнце, и они обваливают цены", – объяснил Игнатьев.

Эксперт обратил внимание, что ветровая генерация почти полностью перешла на свободный рынок, отказавшись от "Гарантированного покупателя" и "зеленого тарифа".

"Все ветропарки, кроме двух, сейчас вышли на свободный рынок электрической энергии, то есть они отказались от услуг "Гарантированного покупателя", государственного предприятия, и свободно торгуют на рынке, отказавшись от "зеленого тарифа", потому что это рентабельнее и выгоднее. Солнечные станции постепенно также выходят", – отметил он.

Таким образом конкуренция позволила сломать устоявшиеся ценовые практики. Выиграли от этого как потребители, так и меньшие производители.

"Здесь выиграли и производители, в первую очередь – это малые предприятия, которые свободно вышли на рынок в свои предложения и предложили дешевле, чем предлагают другие крупные компании. С другой стороны, выиграл крупный бизнес, который покупает электрическую энергию на рынке на сутки вперед. Единственный, кто проиграл, – это крупные игроки, и проиграли в этом, конечно, трейдеры", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года. По словам отраслевых экспертов, такая ситуация была прогнозируемой, учитывая избыток предложения, рост мощностей АЭС после ремонтов и традиционное снижение спроса в начале осени.