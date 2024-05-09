С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК 37 раз 'поднимали' ТЭС с нуля после обстрелов, – Салеев

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 37 раз поднимали теплоэлектростанции с нуля после массированных обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК "Энерго" Ильдар Салеев.

В частности, он рассказал, что недавний обстрел энергосистемы, во время которого пострадали три ТЭС ДТЭК, был уже пятым за последние полтора месяца. Поэтому усилия энергетиков направлены на восстановление станций.

"Раз таких, когда энергетики поднимали станции "с нуля" и возобновляли их работу после обстрелов от февраля 2022 было уже 37", – подчеркнул Салеев.

Он добавил, что пока энергетики делают свою работу, украинцы могут помочь им. Салеев призвал потреблять электроэнергию бережливо. Особенно в утренние и вечерние пики: с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за массированных атак России украинская энергосистема потеряла более 8 ГВт мощности генерации. При этом враг сосредоточился на уничтожении именно балансирующей генерации – тепловой и гидроэнергетики.

В Минэнерго ущерб от последних массированных атак энергетики оценивают на уровне более $1 млрд.