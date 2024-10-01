С 2,75 до 3,44 грн за литр горючего: 'БРСМ-Нафта' увеличила уплату налогов

В каждом литре горючего, реализуемого сетью АЗС "БРСМ-Нефть" – 2,75 грн налогов. В третьем квартале прогнозируется увеличение уплаты налогов на 22-34% до 3,44 грн с литра горючего. Всего за второй квартал компания продала 116 млн. литров горючего, сообщает УНИАН.

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Во втором квартале 2024 года группа компаний "БРСМ" уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн. Дополнительно было уплачено 14,1 млн грн налога на землю с 216 АЗС. В "БРСМ" объяснили, что речь идет об общей отчетности, поскольку в производстве, импорте и оптово-розничной реализации нефтепродуктов задействовано шесть юридических лиц. Налоговые декларации этих компаний опубликованы отраслевым изданием "НефтеРынок" .

Директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук призвал СМИ обращаться за официальной информацией относительно уплаченных налогов непосредственно в пресс-службу компании и не доверять "псевдоэкспертам", публикующим недостоверные данные. По мнению представителя компании, всем участникам топливного рынка следует сосредоточиться на помощи ВСУ и совместной победе.

В "БРСМ-Нафта" также сообщили, что начиная с февраля 2022 года предоставили 1,02 млн. литров горючего на сумму более 44,1 млн. грн. на нужды ВСУ и для автокритической инфраструктуры.

Сеть "БРСМ-Нафта" основана в 1991 году. Сегодня это сеть из 216 АЗС во всех населенных пунктах Украины и на большинстве междугородных автомобильных трасс. Операционную деятельность осуществляет ООО "Евро Смарт Пауэр".