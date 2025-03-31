Рост третий год подряд: чистая прибыль 'Фармак' в 2024 году превысила 1,6 млрд грн

Чистая прибыль одного из крупнейших фармацевтических производителей Украины – компании "Фармак" – в 2024 году составила более 1,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют официальные финансовые результаты предприятия, опубликованные на портале OpenDataBot.

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Для сравнения, в 2023 году компания задекларировала прибыль более 1,5 млрд грн, а в 2022 – 1,3 млрд грн. Таким образом, финансовые показатели "Фармака" демонстрируют стабильный рост третий год подряд.

Напомним, по оценкам экспертов, около 75% конечной стоимости лекарства составляет именно отпускная цена производителя.

С 1 марта 2025 года в Украине введено государственное регулирование цен на ряд популярнейших лекарственных средств. Соответствующее решение было принято СНБО и правительством. Стоимость более ста позиций должна снизиться на 30%. Снижение цен происходит по согласованному списку препаратов, каждый из которых обсуждался отдельно с производителем.

Однако подобная практика уже вызвала критику со стороны экспертов. В частности, они указывают на отсутствие прозрачного механизма формирования перечня попавших под регуляцию препаратов и подчеркивают, что акцент сделан на ограничении наценок для дистрибьюторов и аптек, тогда как формирование базовой цены производителями осталось вне контроля.