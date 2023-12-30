Рост и развитие в условиях войны: украинские компании подвели итоги года

Совсем скоро закончится 2023 год, а это значит, что пришло время подвести его итоги и похвалить себя за то, что мы выстояли. И хотя год был очень непростым, были в нем и положительные моменты.

В своем спецпроекте OBOZ.UA узнал у украинских компаний о том, с какими вызовами они столкнулись в 2023 году и каких результатов смогли достичь, несмотря на войну. Свои истории рассказали всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi, издательская корпорация "Ранок", сеть супермаркетов АТБ, международная почтово-логистическая компания Meest China, сеть АЗС AMIC ENERGY, slotoking и бренд OXYGENium.

Meest China: помощь ВСУ, поддержка ВПЛ и выход на новые рынки

Meest China работает с 2014 года и является лидером по доставке из Китая в Украину. В 2023 год компания вошла с четкой целью – выйти на довоенный уровень отгрузок, чтобы иметь возможность и дальше отчислять часть прибыли на нужды военных. К счастью, компании это удалось.

"Что касается стратегических целей, то с 2017 года компания нацелена на международную экспансию, здесь удалось добиться значительных успехов. Увеличилась команда в Узбекистане, набирает обороты представительство в Польше. В декабре запустили доставку из Южной Кореи в Украину и из Китая в Казахстан. Украинский бизнес ждут с распростертыми объятиями, но готовы принять новые полезные и нужные продукты на своих рынках", – отмечает Михаил Лымарь, генеральный директор Meest China.

За уходящий год команда столкнулась с рядом проблем. Среди наиболее ощутимых – блокировка границ и поиск новых маршрутов. Забастовки польских перевозчиков, а также блокирование границ с Венгрией и Словакией заметно усложнили логистику. Кроме того, судоходные компании из-за обстрелов хуситов вынуждены изменить маршрут. Новый – длиннее на 3,5 тыс. миль и дольше на 7-14 дней. Однако компания делает все, чтобы клиент почувствовал это минимально.

Что касается услуг, то в 2023 году компания приступила к доставке с еще одного внутреннего китайского маркетплейса POIZON, специализирующегося на продаже оригинальной обуви, одежды, аксессуаров и коллекционных вещей.

2023 год команда Meest China назвала годом сервисности. Удалось обработать более 468 000 звонков, писем и чатов клиентов в службе поддержки. Более 70% вопросов клиентов было решено при первом обращении.

Год сопровождался помощью армии. Meest China помогала деньгами, выкупала лоты на благотворительных мероприятиях, закупала и передавала технику, автомобили, дизель-генераторы, дроны и все, что просили воины. Выполнялись и просьбы от защитников, ранее являвшихся клиентами компании. Помощь не прекращается и не уменьшается.

Компания продолжает помогать и фонду "Дарим радость", который после вторжения взял под свою опеку многодетные семьи ВПЛ.

OnTaxi: "Сантамобили" на улицах украинских городов и забота о комфорте клиентов

Всеукраинский сервис заказа OnTaxi провел 2023 год в работе и поддержке социальных инициатив. В компании рассказали – несмотря на внешние обстоятельства, продолжают развиваться ради комфорта клиентов.

"Главный секрет нашего успеха и устойчивого развития даже при тяжелых внешних обстоятельствах – ориентированность на потребности клиентов и стремление каждый день делать немного больше, чем просто создание условий для организации частных перевозок в городах и городках Украины. Ведь услуги частных перевозок, или, как их обычно называют, услуги такси, – это не только поездки из пункта А в пункт Б, но и ощущение безопасности, ежедневное позитивное настроение", – рассказал операционный директор OnTaxi Антон Иванченко.

Одним из ярких примеров принципа делать немного больше, чем просто совершать поездки из пункта А в пункт Б, стал рождественский подарок всем клиентам сервиса "Сантамобиль", который в праздничные дни можно встретить на улицах Харькова, Полтавщины, Черниговщины и других регионов страны.

Но OnTaxi не забывает и о социально важных проектах. Например, в канун Нового года компания запустила проект "Пушистый календарь", цель которого – собрать средства для помощи крупнейшему в стране фонду спасения животных, пострадавших от боевых действий, UAnimals и Кинологическому центру "Антарес", пушистые спасатели которого откапывают людей из-под завалов и разыскивают тела погибших.

2023 год с АТБ: 168-миллионный донат для ВСУ, восстановление магазинов и награда от Залужного

АТБ, лидер отечественного ритейла, в очередной раз доказал, что является не только патриотичным устойчивым бизнесом, но и настоящей сетью несокрушимости для населения, крепкой точкой опоры для экономики и украинских защитников.

В течение всего первого полугодия 2023 года предприятия АТБ уплатили 12,01 млрд грн налогов, что на 2,22 млрд больше, чем в прошлом. Напомним, в прошлом году налоговые поступления от АТБ составили 20,44 млрд грн. По результатам текущего года общий объем уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней снова вырастет. Компания уже много лет является крупнейшим отраслевым налогоплательщиком и работодателем.

"В бурном 2023-м было открыто 20 новых дискаунтеров АТБ, еще 40 магазинов приняли первых покупателей после обновления. Это обеспечило бесперебойный доступ населения к гарантированно свежим продуктам, создало тысячи новых рабочих мест. Всего сегодня работают более 1200 магазинов сети", – отметили в АТБ.

Этой осенью празднование собственного 30-летия в АТБ посвятили сбору беспрецедентного доната для ВСУ. Двухмесячный юбилейный марафон помог собрать 68 млн грн, к которым компания добавила 100 млн собственных средств. Все 168 млн уже работают на Победу – военным закуплено и передано 240 пикапов Mitsubishi L200, 470 дронов Mavic3 Pro, а также четыре спецмашины для военных медиков.

Другая благотворительная инициатива компании – "Сертификат для ВСУ" – в этом году позволила собрать 34,5 млн, к которым АТБ добавила собственные средства, увеличив сумму помощи нашим защитникам и медучреждениям до 70 млн грн.

По состоянию на сегодняшний день АТБ передала на нужды подразделений ВСУ сотни тонн качественного провианта, более тысячи единиц техники (вездеходы, пикапы, грузовики, цистерны, пикапы, штабные и т. п.) и столько же современных дронов.

Такая активная позиция компании не прошла незамеченной. За патриотизм и активную помощь Вооруженным силам, которая приближает победу над врагом, АТБ в 2023 году получила личную благодарность от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

AMIC ENERGY: поддержка ВСУ и украинцев, восстановление поврежденных АЗС и иск против России

Австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY работает в Украине с 2015 года и понесла существенный ущерб с начала полномасштабного вторжения. Врагом было повреждено или уничтожено 36 АЗС, а в Бородянке была частично уничтожена одна из крупнейших нефтебаз страны. 13 АЗС отстроили, и они уже работают. По предварительным оценкам компании, потери от действий агрессора составляют около 450 млн гривен. Из-за нанесенного агрессором ущерба в январе 2023 года.

"АМИК УКРАИНА" подала иск против России в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ открыл производство. Агрессор должен заплатить за совершенные в Украине преступления", – рассказали в компании.

С первых дней полномасштабной войны AMIC ENERGY поддерживает Силы безопасности и обороны Украины, передав почти 350 тыс. литров горючего, средства индивидуальной защиты, квадрокоптеры, пауэрбанки, тепловизоры, автомобили, комплекс подавления каналов управления БПЛА, другое оборудование и принадлежности для ВСУ, ТРО и т. д. В частности, компания помогает 242-му батальону ТРО, поддержка которого составляет около 10 млн грн.

Предприятие выплачивает ежемесячно финансовую поддержку всем мобилизованным сотрудникам.

Создавались в компании и собственные социальные инициативы. На АЗС сети продолжается акция "Несокрушимый кофе", в рамках которой часть выручки будет перечислена на восстановление Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Для восстановления уже накопили более 8 млн гривен. AMIC ENERGY начала "Австрийский бизнес-завтрак" при поддержке Торговой палаты Австрии.

Кроме того, средства от продажи билетов на Неделю австрийского кино, проведенную при поддержке посольства Австрии, AMIC ENERGY удвоила и перевела на спецсчет НБУ для нужд ВСУ.

Также AMIC ENERGY в сотрудничестве с БФ Dignitas запустила акцию "MAVIC от AMIC" – 5 грн с каждого топливного чека перечисляются на закупку дронов DJI MAVIC. Компания уже закупила 100 дронов для ВСУ, 75 из которых на передовой.

Компания также присоединилась к помощи Херсонщине в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС. В целом на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения AMIC ENERGY направила более 90 млн гривен.

Издательская корпорация "Ранок": оптимизация образовательных процессов в стране, книги для воинских частей и активная работа с авторами

В 2023 году украинская издательская корпорация "Ранок", несмотря на все обстоятельства, вызванные войной в стране, отметилась как лидер украинского издательского бизнеса, реализуя успешные проекты, призванные оптимизировать образовательный процесс и поддержать социальные инициативы. Компания продолжает активно содействовать развитию читательской культуры и популяризации украинской литературы.

"Уходящий год ознаменовался запретом ввоза и распространения российских книг. Это стало весомым шагом в поддержке украинских авторов, популяризации нашей литературы и толчком для развития отечественной издательской сферы. Мы активно искали новых авторов, поражали читателей идеями и новыми героями – и это все создало новый фундаментальный пласт современной украинской литературы, вместе с тем важно отметить вклад издательства "Ранок" в восстановление уничтоженных российским врагом библиотечных фондов и обеспечение школ учебниками, адаптированными к требованиям дистанционного обучения", – рассказывают в издательстве.

В 2023 году в издательстве "Ранок" напечатали и доставили в областные центры около 2 млн учебников для 5-6-х классов. Новые учебники дополнены электронными версиями, размещенными на цифровой платформе ИЗЗИ, а также интерактивными задачами и методической поддержкой.

Вместе с тем в 2023 году более 50 тысяч украинских учителей прослушали вебинары, проводимые методической службой издательства, и присоединились к встречам с авторскими коллективами. Издательство "Ранок" положило начало проекту "Ранкові зорі" – это премия, где каждый учитель, работающий по учебникам издательства, может рассказать свою историю и стать победителем в разных номинациях.

Кроме того, издательство приобщилось к инициативе общественной активистки Елены Иванченко и подготовило материалы для организации в библиотеках Украины и за рубежом Книжного клуба ЦСР.

"Мы взяли за фокус наполнение уничтоженных российским врагом книжных фондов воинских частей и социальных учреждений: школ, детских садов, больниц. Поддерживали книжными подарками детей из малообеспеченных семей и семей ВПЛ", – отмечают в компании.

OXYGENium: поиск положительных моментов и поддержка юмористических передач

Бренд OXYGENium отметил, что по итогам 2023 года стало понятно: как тяжело бы ни было, всегда нужно искать положительные моменты.

Так и водка OXYGENium в этом году всегда находила ноту позитива. Бренд активно поддерживает молодых стендап-комиков по всей стране, реализует коллаборацию со стендап-клубами и юмористическими передачами. Также мы продолжаем снимать свои коммуникации в положительном ключе для YouTube-каналов. И, конечно, желаем украинцам победы в 2024 году и положительных эмоций!" – рассказал бренд-менеджер OXYGENium.

Конечно, бренд продолжал работать над развитием продукта. Дело в том, что водка OXYGENium получила свое название не просто так. Непревзойденную легкость вкуса ей придает специальная технология производства.

OXYGENium – это настоящая украинская водка, которую создают из отборных компонентов на украинской земле. История бренда началась не так давно – в 2015 году на заводе в Черкасской области, который принадлежит всемирно известному холдингу BAYADERA GROUP. Именно там производят водку по уникальной технологии.

"Мы берем кристально чистую артезианскую воду из скважины, глубина которой достигает 100 метров, добавляем к ней зерновой спирт высшего сорта. Затем эта смесь купажируется, охлаждается и фильтруется через специальный фильтр с частицами угля и кварцевого песка. Все это делается для того, чтобы напиток получился идеально чистым и прозрачным.Еще в водку добавляются различные необычные добавки, например экстракты липы и черной смородины, которые дают интересное послевкусие. Но самая интересная часть производственного процесса идет дальше. Для того, чтобы водка была максимально насыщена кислородом, ее прогоняют через специальную конструкцию – так называемый искусственный водопад. Это делает алкоголь невероятно мягким и вкусным, поэтому пить его действительно так же легко, как дышать свежим воздухом", – рассказал бренд-менеджер OXYGENium.

После "искусственного водопада" водка OXYGENium еще раз фильтруется, а затем попадает в бутылки.

В 2023 году команда slotoking активно работала над своей миссией – обеспечением высокого уровня развлечений для своих пользователей, адаптируя свою стратегию к новым условиям

Один из ключевых показателей успеха slotoking за 2023 год – значительный рост узнаваемости бренда. Следует отметить, что этому способствовало несколько факторов. Во-первых, постоянное изменение креатива и рекламных кампаний. Во-вторых, использование различных игровых механик, которые являются уникальной разработкой команды слотокинг. Для игрового рынка Украины это абсолютный рекорд. В третьих, в онлайн-казино слотокинг представлен едва ли не самый большой выбор видеослотов в Украине, и команда постоянно работает над обновлением и улучшением продукта. Поэтому все усилия команды по укреплению бренда не прошли даром. За 2023 год приобрело активное развитие направление социальных проектов внутри компании.

В июле 2023 года был подписан меморандум о сотрудничестве с Superhumans Center. В рамках этого сотрудничества slotoking в течение года передаст 40 000 000 гривен для реабилитации военнослужащих, которые получили тяжелые травмы во время войны.

Также с начала полномасштабного вторжения часть сотрудников компании slotoking отправились защищать страну. Поэтому компания и команда делают все возможное, чтобы оперативно оказывать им разнообразную помощь – находили амуницию, закупали сухпайки и автомобили для выполнения боевых задач на передовой, передавали гуманитарную помощь.

Кроме этого, команда регулярно помогает закрывать волонтерские сборы. За этот год бренд также успел совершить коллаборацию с сетью барбершопов Frisor, которая была нацелена на увеличение узнаваемости бренда slotoking.

Команда slotoking не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому уже имеет амбициозные планы на 2024 год, дальше – еще больше и лучше.