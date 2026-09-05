Россия уничтожает украинскую металлургию: после баллистической атаки завод "Каметсталь" остановлен, пять человек погибли

В ночь на 5 сентября Россия нанесла баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском. В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения. Предприятие полностью остановило производственные процессы.

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Об этом сообщила Группа "Метинвест".

Среди погибших – четверо работников "Каметстали" и один работник подрядной организации. Еще четверо сотрудников получили ранения различной степени тяжести и находятся под наблюдением врачей. С момента объявления воздушной тревоги до удара прошло всего несколько минут, поэтому не все работники успели добраться до укрытий.

"На территории "Каметстали" не было никаких военных целей, военной техники или военного производства. Здесь работали исключительно гражданские люди", – заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

В результате удара были повреждены аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура комбината. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. После разбора завалов специалисты должны оценить масштабы повреждений оборудования и инфраструктуры. Сроки восстановления и запуска производства пока неизвестны.

В Каменском 5 сентября объявили День траура по погибшим в результате атаки. На предприятиях Группы "Метинвест" приспустили флаги.

Ранее Россия также нанесла удар по заводу "Запорожсталь" группы "Метинвест": в компании заявляют, что таких разрушений предприятие не испытывало со времен Второй мировой войны.