Россия уничтожает украинскую металлургию и укрепляет свои позиции на рынке ЕС – медиа

Россия усиливает удары по украинским металлургическим предприятиям, в то время как её собственные производители продолжают поставлять часть продукции на международные рынки, в частности в ЕС. Это создает для российской металлургии дополнительное конкурентное преимущество и требует более жесткой санкционной политики со стороны Украины и ее партнеров, пишет NV.

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За последний месяц российские ракеты нанесли удары как минимум по четырём украинским предприятиям – "Запорожстали", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Каметстали" и Днепровскому металлургическому заводу. Есть погибшие и раненые, часть производств остановлена.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" были повреждены ключевые производственные объекты, из-за чего часть процессов пришлось приостановить. "Запорожсталь" и "Каметсталь" после атак полностью остановили производство.

Для украинской металлургии это очередная волна потерь после оккупации части предприятий Донбасса в 2014 году, уничтожения и захвата крупных активов в Мариуполе, Авдеевке и других городах в 2022 году, а также потери Покровской угольной группы в 2024–2025 годах. Несмотря на это, отрасль смогла частично возобновить производство, перестроить логистику и адаптироваться к дефициту электроэнергии. Но новая серия ударов напрямую останавливает работу предприятий – это означает потерю рабочих мест, налоговых поступлений и экспортной выручки.

Отдельной проблемой остается неравная конкуренция на внешних рынках: пока украинские заводы тратят средства на восстановление и работают в условиях военных рисков, отдельные российские металлургические компании продолжают поставки в Евросоюз.

В частности, несмотря на санкции и ограничения, российские компании НЛМК, "Евраз" и другие сохраняют доступ к европейскому рынку. Только в 2026 году Россия имеет возможность поставить в ЕС около 3 млн тонн слябов в рамках действующих исключений и переходных периодов. В то же время украинская металлургия сталкивается с дополнительными ограничениями – действием CBAM и новыми импортными квотами ЕС, которые сократили возможности экспорта украинской стали.

Издание подчеркивает: в таких условиях Украина должна добиваться полного закрытия для российской металлопродукции тех рынков, которые до сих пор остаются доступными, используя главный аргумент: российские атаки сокращают украинское производство и создают дополнительное пространство для российских конкурентов. В результате Украина теряет производство, экспорт и налоги, в то время как российские компании получают возможность увеличивать свою долю на внешних рынках.

Горно-металлургический комплекс остается одним из ключевых секторов украинской экономики, обеспечивая валютную выручку, занятость, налоговые поступления, а также грузовую базу для железной дороги и портов. Поэтому атаки на металлургические предприятия предлагается рассматривать не только как удары по отдельным производствам, но и как системное давление на экономическую основу Украины.

В такой ситуации украинская сторона должна усилить аргументацию перед ЕС: страна-агрессор не должна получать конкурентное преимущество от уничтожения промышленности государства, против которого ведет войну. Ранее издание Kyiv Independent выяснило, что Бельгия до сих пор активно импортирует российские стальные полуфабрикаты. А владелец НЛМК, олигарх и близкий соратник Путина Владимир Лисин, который находится под санкциями Украины, Канады и Австралии, остается вне санкционных списков ЕС.

Сейчас РФ обеспечивает 58% импорта стальных слябов в Евросоюз. Треть этих поставок идет именно в Бельгию, где два завода Лисина продолжают работать фактически в пригороде Брюсселя. Получается странная ситуация: Европа заявляет об экономическом давлении на Кремль, но оставляет лазейки, которые позволяют российским олигархам зарабатывать миллиарды даже во время войны. И приезжать в Брюссель, как к себе домой.