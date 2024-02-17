Решение Кабмина позволить украинскому бизнесу покупать валюту для обслуживания западных кредитов нужно и своевременно, – эксперт

Решение Кабинета Министров обратиться в Национальный банк Украины с просьбой разрешить украинским компаниям покупать валюту для погашения кредитов западных банков очень нужно и своевременно.

Об этом сказал эксперт, журналист Сергей Лямец.

"На самом деле идея очень своевременная и нужная. За ним стоит простое мнение, что без западного капитала восстановление и развитие Украины невозможны. А без обслуживания существующих кредитов – никто не даст новые. Поэтому это решение является тем самым win-win. Украинские компании уйдут от технического дефолта, правительство будет понемногу возвращать доверие кредиторов к Украине. Восстанавливать собственные рейтинги нужно уже сейчас, не дожидаясь Победы", – прокомментировал он решение Правительства.

Логика НБУ и Кабинета министров правильная. Уже сейчас дать возможность украинскому бизнесу обслуживать западные кредиты, чтобы они, а в конце концов и вся страна могли привлекать западное финансирование, – это правильно, убежден эксперт.

"Собственно, дальнейшее решение по Национальному банку. Я убежден, что в нем прекрасно понимают важность доверия западных финансовых институтов к Украине", – подчеркнул Лямец.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.