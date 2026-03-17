Рекордный импорт зимой стал возможным после пересмотра прайс-кепов, – Прокип

Повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии стало ключевым фактором роста импорта в самые сложные периоды этой зимы.

Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинский институт будущего.

По его словам, в критических условиях баланс энергосистемы фактически держится на двух инструментах – импорте и ограничениях потребления. Именно поэтому увеличение импорта стало важным фактором стабилизации системы в январе и феврале.

"Если бы не было импорта, то у нас было бы на одну-две очереди отключений больше", – отметил Прокип.

В самые сложные периоды внутренняя генерация могла обеспечивать около 11 ГВт мощности, тогда как в пиковые часы еще до 2 ГВт покрывал импорт электроэнергии. Именно этот ресурс позволил частично смягчить графики отключений.

Эксперт отметил, что рекордные объемы импорта этой зимой стали возможными после пересмотра предельных цен на рынке электроэнергии. По его словам, именно повышение прайс-кэпов сделало импорт экономически целесообразным в часы дефицита.

В то же время Прокип напомнил, что решение Регулятора носит временный характер и сейчас предусматривает действие повышенных прайс-кэпов до 31 марта. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от развития событий в энергосистеме и решений Регулятора.

Отдельно эксперт отметил, что практика жестких ценовых ограничений не полностью соответствует европейской модели функционирования энергетических рынков, к которой стремится интегрироваться Украина.

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что пересмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии позволил быстро активизировать импорт и частично стабилизировать энергосистему в условиях дефицита мощности.