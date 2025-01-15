Регуляторные ограничения на энергорынке искусственно тормозят импорт, – Трофимец

Действующие регуляторные ограничения на рынке электроэнергии препятствуют эффективному импорту электроэнергии.

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Об этом заявил Александр Трофимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты.

"Для того чтобы использовать на полную мощность такой механизм как импорт электрической энергии, нужно, если вы закупаете эту электрическую энергию за рубежом, вы ее могли продать не дешевле, чем вы ее закупаете, потому что иначе никто не будет заниматься этим", – отметил Трофимец.

По словам эксперта, главным препятствием являются так называемые прайс-кепы – ценовые ограничения, устанавливаемые НКРЭКУ на рынке электроэнергии. Эти ограничения фактически блокируют возможность эффективного импорта электроэнергии, особенно для малых потребителей.

"У нас на рынке электрической энергии существуют ограничения на сегментах рынка таких как внутрисуточный рынок, балансирующий рынок так называемые прайс-кепы, которые вводит НКРЭКУ. Они периодически их пересматривают и периодически немного повышают, но это не панацея", – объясняет Трофимец.

Эксперт отмечает необходимость отмены прайс-кепов, аргументируя это тем, что сам рынок является лучшим регулятором цен:

"Рынок есть сам по себе предохранитель. Спрос и предложение – это и предохранители. И если будет какая-то цена на электрическую энергию, которая неподъемна для потребителя, он просто ее не купит и отключится в эти моменты от энергосистемы".

Трофимец также обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда в моменты дефицита электроэнергии используется дорогостоящая аварийная помощь вместо более экономически выгодного импорта.

Ранее эксперт DiXi Group Богдан Серебренников заявил, что полное использование импортного потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности, прайс-кепами на рынке электроэнергии.