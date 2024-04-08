Проверка на антихрупкость: топ-специалисты украинского бизнеса поделятся опытом на PRNext'24

Несмотря на трудности военного времени и длительное противостояние вызовам, украинские бизнес-флагманы системно развивают репутационный менеджмент. 12 апреля 2024 года на площадке Международного форума PRNext'24 ведущие профессионалы в сфере публичных коммуникаций поделятся практическим опытом и успешными кейсами по управлению репутацией под постоянным давлением долгосрочных угроз.

Как выстраивать диалог с обществом и клиентами, противодействовать острым репутационным вызовам и сформировать стратегически устойчивую репутацию, как системно взаимодействовать и успешно работать с целевыми аудиториями – своими находками и наработками поделятся топ-менеджеры флагманов отечественного бизнеса.

Практический концентрат, открытый диалог и профессиональная дискуссия – во время тематической панели Международного форума PRNext'24 "Проверка антихрупкости (корпоративные кейсы, обсуждение изменений по сравнению с первым годом войны)".

Ее участниками станут руководители крупных компаний, успешно преодолевающих вызовы военного времени: Леонид Зябрев, руководитель PR-подразделения государственного Сбербанка; Юлия Новаченко, директор по коммуникациям и маркетингу в EVO и Prom.ua; Оксана Панкина, директор по коммуникациям IDS Ukraine; Анна Приключение, Head of Communications NIBULON и Ксения Тюрикова, PR-директор компании FAVBET.

"Каждая ответственная компания сейчас работает без права на ошибку, объединяя новейшие технологические решения с высокой как никогда ролью профессионализма и эмпатии специалистов по репутационному менеджменту. Стойкая репутация бизнеса в нынешних условиях — способность к мгновенной реакции на вызовы во взаимодействии с партнерами, в диалоге с обществом, с гуманитарными партнерами для оказания помощи", – прокомментировала вызовы репутационного менеджмента Ксения Тюрикова, PR-директор компании FAVBET – генерального партнера форума этого года PRNext.

Модерировать панель Елена Деревянко – председатель Оргкомитета форума PRNext, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder Агентства PR-Service. По ее словам, опыт украинских пиарщиков и специалистов по репутационному менеджменту в условиях войны создал ситуацию, при которой украинская PR-индустрия уже не может искать эффективный инструментарий или бенчмаркинг в мире, а скорее получила уникальные наработки, которыми может делиться с миром.

"Именно поэтому мы выбрали слоганом профессионального форума PRNext'24 "Forging Our Own Path" – "Торровать свой собственный путь"", – пояснила Елена Деревянко. Это станет ключевым элементом нынешнего главного профессионального мероприятия для пиарщиков.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума PRNext'24, который уже более двух десятилетий позиционируется как главное профессиональное мероприятие, где формируется будущее украинской PR-индустрии.