Промышленники призвали Раду отклонить ряд поправок в Налоговый кодекс

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву и народным депутатам с просьбой отклонить поправки №70, 71, 34 и 96 к проекту изменений в Налоговый кодекс: эти поправки не только содержат риски коррупционных злоупотреблений, но и являются дискриминационными в отношении добывающей отрасли.

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Об этом говорится в официальном сообщении Ассоциации.

"С начала полномасштабной войны НАДПУ регулярно подчеркивает тяжелое положение, в котором оказалась добывающая промышленность. Предложенные и упомянутые выше изменения усилят негативные тенденции для работающего в условиях войны бизнеса. Повышение налоговой нагрузки приведет к сокращению экспорта и производства, а украинская продукция станет неконкурентоспособной на мировых рынках", – отмечается в обращении.

В НАГПУ отметили, что поправки №70 и №71 о повышении ставок земельного налога в 2,5 раза приведет к значительному увеличению себестоимости продукции, что станет критическим фактором для многих предприятий, которые уже работают на грани рентабельности. Кроме того, коэффициент 0,25, который сейчас применяется, не является льготой для отрасли, ведь они фактически четыре раза платят налоги за выгоду, полученную с одного гектара земли: налог на прибыль по общей ставке 18%, рентную плату за пользование недрами, плату за размещение малоопасных отходов горной промышленности и земельный налог.

Для сравнения, сельскохозяйственные предприятия (в частности агрохолдинги) платят только единый налог четвертой группы по ставке 0,95% от нормативной денежной оценки (НДО) земель, что втрое меньше базовой ставки земельного налога. При этом, средний по Украине единый налог составляет всего 250 грн за гектар в год – что существенно ниже нагрузки на горнодобывающие предприятия. Таким образом, эти правки углубят налоговую дискриминацию между секторами.

"Сейчас железорудные комбинаты загружены лишь на 60% от довоенного уровня. Экспорт титановых руд обвалился на 91% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Если эти правки будут приняты, остановятся предприятия, которые уже работают на грани рентабельности, а государство потеряет валютную выручку, налоговые поступления и тысячи рабочих мест", – подчеркнули в НАГПУ.

Что касается поправок №34 и №96, которые предусматривают возможность прекращения действия разрешения на пользование недрами при наличии налогового долга в течение двух кварталов в размере более 3060 грн, то они приведут к усилению коррупционных рисков – ведь с помощью этой нормы государственные органы могут шантажировать бизнес, фактически заставляя его к уплате неправомерной выгоды, угрожая остановкой деятельности.

Украинский бизнес работает в условиях высокой нестабильности, поэтому определенные задержки с уплатой налогового долга вполне возможны по объективным причинам военного периода. Но остановка деятельности предприятий из-за таких долгов приведет к еще большему вреду для государства: сокращение производства, уменьшение экспорта, массовые увольнения работников, остановка уплаты всех других налогов и сборов. НАДПУ призывает Верховную Раду отклонить поправки №№70, 71, 34 и 96, чтобы не допустить усиления кризисных явлений в горнодобывающей промышленности Украины, не создавать дополнительные риски для экспорта, валютных и налоговых поступлений и занятости населения", – резюмировали в Ассоциации.