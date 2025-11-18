Продолжаются консультации по двум ключевым темам: Рада перенесла голосование за бюджет-2026

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта о государственном бюджете-2026. Голосование за него во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.

И хотя перенос на эту дату нарушает регламент, голосование отложили из-за продолжающихся консультаций по двум ключевым темам. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Согласно регламенту, рассмотрение законопроекта по госбюджету-2026 во втором чтении должно было состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря.

Нардепы же собираются провести и рассмотрение, и принятие 2 декабря.

"Было бы идеально это сделать 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", – сказала депутат.

Пидласа добавила, что голосование перенесли на этот день, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам: реформа оплаты труда учителей в средних школах и направление 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны зачисляться – в государственный или местный.

Государственный бюджет на 2026 год

Верховная Рада 22 октября приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после нынешней паузы вырастут и социальные стандарты.

В то же время бюджетный комитет при рассмотрении проекта бюджета-2026 рекомендовал внести ряд правок, которые, в частности, касаются оборонной сферы, зарплат учителей, бизнеса и др.

5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами.

Расходы вырастут на 33,6 млрд гривен, из которых 18,9 млрд направят в резервный фонд, а 6,6 млрд - на поэтапное повышение зарплат учителям школ, преподавателям высшего образования и профессиональных колледжей. Ожидается, что в течение года их заработные платы увеличатся на 50%.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада одобрила изменения в бюджет, выделив 325 миллиардов гривен на оборону, из которых 292 миллиарда – это доходы от замороженных российских активов. Средства пойдут на финансирование ВСУ, производство оружия, закупку дронов и обеспечение военных, чтобы избежать задержек выплат и усилить обороноспособность страны.

