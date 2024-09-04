ПриватБанк выиграл суд у завода Коломойского и Боголюбова, который длился 4 года: что это значит

В среду 4 сентября стало известно, что ПриватБанк в апелляционном суде победил Никопольский завод ферросплавов (НЗФ). Этот судебный спор длился четыре года, а рассмотрение дела в апелляционной инстанции заняло почти год.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. В конце концов Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменил решение Хозяйственного суда и отказал в удовлетворении иска НЗФ.

"ПриватБанк приветствует такое решение суда, как справедливое и единственно правильное в этом деле. А также такое, что демонстрирует возможность верховенства права в Украине и победы закона над корыстными интересами", – сказано в сообщении.

Отмечается, что НЗФ и аффилированные с ним компании, в частности, Запорожский ферросплавный завод, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, пытались всячески затянуть рассмотрение дела. Они подавали многочисленные ходатайства об отводе коллегии судей и жалобы об исправлении описок в предыдущих решениях других судов.

Предприятия пытаются получить в украинских судах решение о признании всех обязательств по кредитам "выполненными", хотя у банка не было никаких споров с ними и претензий по возврату кредитов.

Адвокаты ПриватБанка считают, что такие решения украинских судов были нужны экс-владельцам банка для того, чтобы усилить свои аргументы в американском процессе ПриватБанка, где рассматривается дело об отмывании денег.

Дело ПриватБанка в США

Еще в 2019 ПриватБанк начал судебный процесс в штате Делавер (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряда других физических и юридических лиц.

Банк требует возмещения ущерба, который он понес вследствие действий, совершенных бывшими собственниками, их приближенными лицами, а также компаниями, зарегистрированными в США.

Сообщалось, что целью этих схем было "завладение активами на территории Соединенных Штатов на сумму сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации средств, полученных от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он находился под контролем бывших владельцев".

В иске на сумму свыше 685 миллионов долларов плюс проценты упомянутые выше ферросплавные предприятия фигурируют как участники схемы вывода средств банка.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

Однако олигарх все равно будет оставаться в СИЗО, поскольку на него наложены аресты по другим делам. В то же время сам Коломойский в зале суда сказал, что у него нет возможности оплатить этот залог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!