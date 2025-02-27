Прифронтовые общины и села будут без лекарств и аптек: каковы последствия государственного регулирования цен на медпрепараты

Намерения государства удешевить лекарства для населения могут привести к тому, что аптеки в селах и прифронтовых территориях просто исчезнут. О риске от реализации решения СНБО и постановления Кабмина по стабилизации цен на медсреды предупреждают пациентские организации. Об этом сообщает 24 канал.

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В частности, Всеукраинский совет защиты прав пациентов отмечает, что сельские районы и прифронтовые населенные пункты останутся без доступа к лекарствам.

После государственного регулирования цены, аптекам и дистрибьюторам придется уменьшать свои расходы. Первыми пострадают дотационные заведения, куда дорого доставлять и где мало покупают, то есть села, сельские общины, маленькие города", – говорится в заявлении организации.

Кроме того, пациентское объединение прогнозирует существенное сокращение импорта в Украину иностранных препаратов и общее удорожание лекарств для населения уже с 1 марта.

"И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически "запретят" продавать в Украине.

Инициативы предусматривают ручное регулирование цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарства, но другие (почти 7900) подорожают. Лекарство будет производиться меньшими партиями, отменятся специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки", – отмечают в ОРЗПП.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 г. "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который глава государства до сих пор не подписал. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.