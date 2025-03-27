Предоплата за бронирование мощностей и штрафы за качество газа ухудшают финансовое состояние добытчиков, – Свищо

Газодобывающие компании, пострадавшие в результате атак россиян, вынуждены продолжать нести значительные финансовые затраты из-за действующих правил бронирования мощностей в газотранспортной системе и штрафных санкций.

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Об этом заявил аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо.

По его словам, действующее законодательство предусматривает 100% предоплату за заказные мощности на вход в газотранспортную систему (ГТС), независимо от того, использует ли компания этот объем.

"Большинство компаний заказывает мощности на вход на долгосрочный период – от месяца до года. В то же время, после потерь добычи компании не используют по полной заказной мощности, однако возможности вернуть средства нет", – пояснил Свищо.

Кроме того, добывающие компании сталкиваются со штрафами из-за физико-химических показателей газа, не отвечающих требованиям Кодекса ГТС. Это вызвано разрушением и повреждением установок, обеспечивающих подготовку газа к транспортировке.

"В результате повреждения или разрушения установок, обеспечивающих подготовку газа, часть поступающих в ГТС объемов не соответствует физико-химическим показателям Кодекса ГТС. В результате добыватели дополнительно платят штрафы за несоблюдение требований к качеству природного газа", – отметил аналитик.

По его словам, рынок уже нарабатывает предложения, которые могли бы помочь снизить финансовое давление на газодобытчиков. Среди них – переход на оплату по факту использования мощностей, а также приостановку штрафных санкций за качество газа для пострадавших компаний.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры – ключевые факторы для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.