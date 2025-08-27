Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на полгода: какие ограничения
Правительство Украины приняло решение продлить выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий. Постановление будет действовать до февраля 2026 года и будет касаться людей с инвалидностью, семей с детьми и других семей, где нет трудоспособных лиц.
Соответствующее постановление подготовило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Информация о продлении программы размещена на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что эти средства должны помочь переселенцам в период поиска жилья и работы и адаптации в новых общинах.
По данным министерства, речь идет о продлении выплат, которые ранее начислялись три последовательных шестимесячных периода.
"Мы понимаем, что есть категории людей, которые нуждаются в большей поддержке, и именно для них программа остается в силе", – отмечают в ведомстве. Такое решение позволит избежать перерывов в финансировании и обеспечит более прогнозируемый подход для тех семей, которые и так находятся в сложных условиях.
Выплаты получат:
- лица с инвалидностью I–III группы,
- семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся),
- семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц.
Кроме того, новое постановление предусматривает, что наличие депозита более 100 тысяч гривен больше не станет основанием для отказа в помощи детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки. Если трудоспособное лицо, которое временно не работало, в течение периода снова зарегистрируется как безработный или найдет работу, выплата ему возобновится с соответствующего месяца.
Выплаты продлят без дополнительных заявлений
Продолжение выплат будет происходить автоматически, без дополнительных заявлений от получателей.
Размер помощи остался неизменным: 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью. Деньги будут поступать ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ, принадлежащего к уязвимым категориям или имеющего низкие доходы.
Как сообщал OBOZ.UA, ВПЛ в Украине могут бесплатно арендовать жилье. Для этого нужно заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в Пенсионном фонде. То есть переселенцы могут пользоваться этой возможностью уже сейчас, если договорятся с владельцем жилья об официальном договоре.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!