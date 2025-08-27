Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на полгода: какие ограничения

Правительство Украины приняло решение продлить выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий. Постановление будет действовать до февраля 2026 года и будет касаться людей с инвалидностью, семей с детьми и других семей, где нет трудоспособных лиц.

Соответствующее постановление подготовило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Информация о продлении программы размещена на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что эти средства должны помочь переселенцам в период поиска жилья и работы и адаптации в новых общинах.

По данным министерства, речь идет о продлении выплат, которые ранее начислялись три последовательных шестимесячных периода.

"Мы понимаем, что есть категории людей, которые нуждаются в большей поддержке, и именно для них программа остается в силе", – отмечают в ведомстве. Такое решение позволит избежать перерывов в финансировании и обеспечит более прогнозируемый подход для тех семей, которые и так находятся в сложных условиях.

Выплаты получат:

лица с инвалидностью I–III группы,

I–III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся),

до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся), семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц.

Кроме того, новое постановление предусматривает, что наличие депозита более 100 тысяч гривен больше не станет основанием для отказа в помощи детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки. Если трудоспособное лицо, которое временно не работало, в течение периода снова зарегистрируется как безработный или найдет работу, выплата ему возобновится с соответствующего месяца.

Выплаты продлят без дополнительных заявлений

Продолжение выплат будет происходить автоматически, без дополнительных заявлений от получателей.

Размер помощи остался неизменным: 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью. Деньги будут поступать ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ, принадлежащего к уязвимым категориям или имеющего низкие доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, ВПЛ в Украине могут бесплатно арендовать жилье. Для этого нужно заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в Пенсионном фонде. То есть переселенцы могут пользоваться этой возможностью уже сейчас, если договорятся с владельцем жилья об официальном договоре.

