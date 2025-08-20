ВПЛ в Украине могут бесплатно арендовать жилье: нардеп рассказал, что для этого нужно

Украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами с низким доходом, могут получить от государства компенсацию аренды жилья до 100%. Для этого нужно заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в Пенсионном фонде.

Видео дня

Об этом рассказал нардеп Павел Фролов ("Слуга народа") в комментарии СМИ. То есть переселенцы могут пользоваться этой возможностью уже сейчас, если договорятся с владельцем жилья об официальном договоре.

Основная проблема заключается в нежелании многих арендодателей легализовать сделки. Ведь по действующим правилам они должны платить около 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора), а также подавать декларацию. Поэтому часть владельцев квартир и дальше отдает предпочтение "теневому" рынку.

В парламенте предлагают решить этот вопрос путем освобождения арендодателей от налогов, если они сдают жилье переселенцам. Отмечается, что это будет стимулировать заключать официальные договоры, что выгодно и переселенцам, и владельцам жилья. По словам нардепа, фактически в схеме побеждают все:

ВПЛ получают жилье с прозрачными условиями и государственной компенсацией;

получают жилье с прозрачными условиями и государственной компенсацией; владельцы квартир имеют защиту через официальный договор и освобождение от налогов;

имеют защиту через официальный договор и освобождение от налогов; государство контролирует рынок и оказывает помощь именно тем, кто в ней нуждается.

Более того, программа арендной субсидии не отменяет возможности получить субсидию на коммунальные услуги. Отмечается, что эти две формы поддержки будут работать параллельно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!