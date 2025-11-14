Зеленский провел совещание со Свириденко: говорили об энергетике и аудите в государственных компаниях

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Ключевой темой разговора была ситуация с энергетикой и ее восстановление после российских ударов.

Свириденко также доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях. Детали глава государства сообщил 14 ноября в своем Telegram.

Что известно по результатам совещания

"Совещание с премьер-министром Украины. Прежде всего – ситуация с восстановлением в областях после российских ударов. Всюду, где это нужно, почти в круглосуточном режиме работают ремонтные бригады, привлечены необходимые ресурсы", – написал президент.

Он добавил, что резерв оборудования увеличивается, и продолжается работа с партнерами по оказанию помощи в сфере энергетики.

"Юлия Свириденко доложила и о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных общин – финансирование обеспечиваем. Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей – чиновники представят публично все детали", – указано в сообщении.

Зеленский сообщил, что благодаря зимней поддержке в прошлом году более 14 миллионов украинцев получили помощь, поэтому на эту зиму предполагается не меньший ее объем.

"Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях, и мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения", – рассказал украинский лидер.

Президент также поручил немедленно сообщать главным партнерам Украины о результатах проверок и дальнейших решениях. Он подчеркнул, что в государственных компаниях должна быть обеспечена полная прозрачность и полное устранение любых коррупционных схем.

"Говорили и о кадровых изменениях в правительстве – премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", – сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Финляндии Александром Стуббом. Главы государств обсудили ночную атаку российской армии по Украине и дальнейшую поддержку нашего государства. Также темой разговора были все возможные направления возможной поддержки Украины и совместные шаги союзников по давлению и санкциям на страну-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, 10 ноября НАБУ провело обыски у совладельца студии "Квартал 95" и бизнесмена Тимура Миндича и министра юстиции Германа Галущенко. Известно, что сотрудники ведомства совместно с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) посетили указанных лиц в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики и обороны под кодовым названием "Мидас".

