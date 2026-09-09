Правительство должно пересмотреть промышленную политику и расширить поддержку крупных производств – ICC Ukraine

Украине необходимо уже сейчас усилить государственную поддержку промышленности, поскольку в условиях войны сохранение производства является вопросом не только экономики, но и национальной безопасности, а также способности государства финансировать оборону.

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Об этом заявил Владимир Щелкунов из ICC Ukraine.

По его словам, потеря промышленных предприятий означает для страны не только сокращение налогов, но и потерю рабочих мест, инженерных кадров, технологий, экспорта и внутренних производственных цепочек. Поэтому уже сейчас необходимо провести "перезапуск" промышленной политики – от общей поддержки бизнеса к системному стимулированию производства и крупных инвестиционных проектов.

Среди ключевых шагов он назвал доступ промышленности к долгосрочному финансированию, государственным гарантиям и более дешевым кредитам, целевые налоговые стимулы для модернизации и создания рабочих мест, а также долгосрочные государственные заказы для украинских производителей.

Отдельным направлением должна стать энергетическая устойчивость предприятий: государство должно стимулировать собственную генерацию, когенерацию, накопители энергии и другие решения, позволяющие заводам работать во время атак на энергосистему.

Также ICC Ukraine выступает за более активную торговую защиту украинского производителя за рубежом, поддержку экспорта и доступ промышленных компаний к внешним рынкам.

"Поддержка промышленности – это не подарок бизнесу от государства. Это инвестиция государства в собственную экономическую безопасность, налоговые поступления, занятость, экспорт и будущую конкурентоспособность Украины", – подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что откладывать промышленную политику до окончания войны нельзя: остановка предприятий уже сейчас создает риск потери оборудования, специалистов и производственных компетенций, необходимых для будущего восстановления страны.