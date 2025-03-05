Прайс-кепы ограничивают возможности закупки электроэнергии в Европе, – Рябцев

Пропускная способность межгосударственных связей между Украиной и странами ЕС позволяет импортировать до 2,1 гигаватта электроэнергии, однако регуляторные ограничения существенно сдерживают закупку из-за рубежа.

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Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"У нас есть определенные, скажем так, нормативные ограничения на покупку больших объемов электрической энергии. Ведь не секрет, что пропускная способность межгосударственных связей между Украиной и 5 государствами Европы составляет 2,1 гигаватта электрической энергии. То есть это столько можно часы закупать, если, конечно, такие объемы есть у европейцев. Но вот эта пропускная способность она в феврале использовалась на треть", – отметил Рябцев.

По его словам, установленные прайс-кепы существенно ограничивают доступ к импортной электроэнергии, что имеет решающее значение для стабилизации энергосистемы Украины.

"Это так называемые предельные цены или прайс-кепы, которые достаточно существенно ограничивают возможности украинского бизнеса", – подчеркнул эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система прайс-кепов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что критически важно для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков летом.