Прайс-капы ограничивают импорт электроэнергии именно тогда, когда стране больше всего нужен свет, – Омельченко

Прайс-кепы (установленная государством максимальная цена на оптовом рынке электроэнергии) во время летней жары вновь ограничивают импорт из Европы, хотя именно он мог бы помочь сократить дефицит мощности.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, из-за жары цены на электроэнергию в европейских странах временно растут. Но из-за украинских ценовых ограничений поставщикам становится невыгодно покупать электроэнергию за рубежом и завозить её в Украину. В результате энергосистема недополучает ресурс именно в часы наибольшей нагрузки.

"Из-за того, что существуют так называемые прайс-кепы и сильная жара, цена на электроэнергию в странах, из которых мы закупали электроэнергию, тоже высока, и поэтому невыгодно покупать эту коммерческую электроэнергию. Это ограничивает импорт, создает дополнительные сложности", – отметил Омельченко

Эксперт добавил, что нынешние отключения были прогнозируемыми из-за одновременных ремонтов тепловой и атомной генерации, низкой выработки ГЭС в летний период и повреждений энергетической инфраструктуры. В то же время, по его оценке, критической ситуации пока нет

"Энергосистема справляется с этой ситуацией. Эти плановые отключения, которые сейчас объявлены, были абсолютно прогнозируемы", – подчеркнул он

Омельченко также призвал потребителей снижать нагрузку на систему в вечерние часы – с 18:00 до 22:00–23:00. По его словам, если население и бизнес перенесут использование наиболее энергоемких приборов на другое время, графики отключений могут быть минимальными или вообще не понадобятся.

Напомним, прайс-кепы – это максимальная цена на электроэнергию на оптовом рынке, установленная Регулятором. Если в отдельные часы электроэнергия в ЕС стоит дороже этого лимита, коммерческий импорт становится убыточным, хотя физически возможность поставлять электроэнергию в Украину сохраняется.