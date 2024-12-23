Повышение тарифов на транспортировку газа может привести к росту цен на товары и услуги – АГК Украины

Увеличение тарифов на газ значительно повлияет на промышленный сектор Украины и может привести к росту инфляции. Об этом заявил Артем Петренко, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

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По словам Петренко, повышение тарифов в первую очередь скажется на стоимости газа для промышленного сектора.

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности", – отметил эксперт.

Петренко также подчеркнул, что в настоящее время действует мораторий на повышение тарифов. Однако, несмотря на это, рост этого тарифа все равно будет иметь последствия для экономики.

"В то же время с учетом действующего моратория на повышение тарифов своей продукции, которую она производит, которая в том числе покупается бытовыми потребителями, населением Украины. Соответственно, это повысит инфляцию", - добавил Петренко.

Эксперт подчеркнул, что повышение тарифов на транспортировку газа для промышленности может привести к росту цен на товары и услуги, что в конечном счете повлияет на общий уровень инфляции в стране.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что повышение тарифов на транспортировку газа может навредить государственному сектору. Она отмечает, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна объяснить такое решение.