Повышение тарифа на железнодорожные перевозки затормозит развитие нашей экономики, – эксперт

Пока нужно очень осторожно подходить к повышению любых тарифов, ведь у украинцев мало денег, а экономика только начала понемногу восстанавливаться. Об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус, комментируя инициативу "Укрзалізниці" повысить тариф на перевозку.

"Я думаю, что сейчас нужно очень осторожно относиться к любому повышению. У граждан и так не очень много средств, поэтому повышение может негативно повлиять на настроения населения. Экономике тоже нужно восстанавливаться. А поднятие стоимости перевозок затормозит потенциальное развитие экономики, что в этих условиях нежелательно", - подчеркнул Ус.

Он подчеркнул, что повышение тарифа на перевозку приведет к удорожанию украинской продукции, и это подорвет нашу конкурентоспособность – а нам сейчас необходимо наращивать экспорт, а не сокращать его.

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"Нужно все-таки взвешенно принимать такие решения, чтобы не угробить тем самым перспективы нашего экспорта. Поэтому необходимо обязательно провести консультации", - резюмировал эксперт.

Как известно, недавно появилась информация о намерении "Укрзалізниці" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь разгонит инфляцию в стране и сделает нашу продукцию неконкурентной на мировом рынке.