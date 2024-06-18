Повышение тарифа на свет даст средства на ремонт государственной энергетики – Госэнергонадзор

Средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на восстановление поврежденной в результате обстрелов государственной генерации.

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Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

"Средства (по повышенному тарифу на свет. – Ред.) однозначно направлены в первую очередь на восстановление объектов государственной генерации. Будут направлены, потому что пока эти средства пока не поступают. Они начнут поступать после того, как люди получат первые платежки. То есть, в начале июля первые платежки с новыми тарифами", – сказал он.

Слободян добавил, что избежать повышения тарифа на электроэнергию не было возможности.

Он добавил, что в ближайшее время тариф на электроэнергию пересматриваться не будет, поэтому ждать очередного повышения не стоит.

"Если будут новые повреждения, то все-таки будем в первую очередь привлекать другие источники финансирования главным образом международной помощи", – подчеркнул глава Госэнергонадзора.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонты, а также платить в бюджет больше налогов.