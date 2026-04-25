Повышение прайс-кэпов стало исправлением ошибки, которая ограничила импорт и вернула отключения — Харченко

Возвращение к предыдущему уровню прайс-кэпов является фактически "исправлением административной ошибки", которая уже успела повлиять на баланс энергосистемы.

Видео дня

Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики в эфире телеканала "Первый".

По его словам, после снижения предельных цен Украина резко потеряла доступ к импорту электроэнергии, что сразу отразилось на ситуации с электроснабжением.

"Если в марте импортное сечение использовалось процентов на 90%, то после этого – процентов на 30%. И в результате вернулись ограничения и отключения", – объяснил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что сами прайс-кэпы не являются тарифом, но их уровень напрямую определяет возможность работы рынка, в частности импорта в часы дефицита.

"Это просто исправление административной ошибки, которая очень досадная, но хорошо, что ее исправляют", – добавил он.

По его мнению, пересмотр прайс-кэпов позволит восстановить импорт электроэнергии из ЕС в критические периоды, что напрямую повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшение рисков отключений для потребителей.

Ранее генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста отметил, что после снижения прайс-кэпов украинский рынок электроэнергии столкнулся с резким падением импорта, что повлияло на баланс энергосистемы.