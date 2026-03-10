Повышение прайс-кепов сразу открыло импорт и стабилизировало систему, – Омельченко

Пересмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии позволил быстро активизировать импорт и частично стабилизировать энергосистему в условиях дефицита мощности.

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова.

По его словам, импорт электроэнергии сегодня значительно превышает экспорт из-за дефицита внутренней генерации. Наибольшую роль он играет именно в вечерние часы, когда потребление резко возрастает.

"И где-то у нас вечерние часы импорт может достигать 1,8 до 2 гигаватт мощности, это 2 атомных блока", – отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для такого роста стало именно повышение предельных цен на рынке. По его словам, предыдущий уровень прайс-кэпов фактически блокировал коммерчески целесообразный импорт.

"Коммерчески не было никакого смысла. Повысили прайс-кэпы. Это надо давно было делать. Сразу пошел импорт. И значительно ситуация стабилизировалась", – пояснил он.

Ранее Максим Немчинов, вице-президент энергетического сообщества Energy Club, отметил, что повышение прайс-кэпов фактически сняло экономические барьеры для импорта.