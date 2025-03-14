Последние 1200 аптек-ФЛП в селах могут закрыться, если не изменить регулировку фармрынка, – Прудникова

С 1 марта вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка. В частности, были введены ограничения аптечной наценки до минимального уровня.

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Глава ОО "Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация "Фармрада" и владелица двух аптек в Киевской области Елена Прудникова заявляет, что такие изменения могут уничтожить аптечный бизнес в селах.

Об этом сообщают "Українські новини".

"Власти сейчас ограничили наценку в аптеках до минимальной, постановление уже действует. Сейчас у нас создана рабочая группа при Офисе президента на базе Минздрава. Там руководит заместитель председателя ОП Ирина Верещук. Мы сейчас пытаемся внести изменения, чтобы для аптек увеличить цену, чтобы можно было выжить. Потому что 72% цен лекарственных средств зависят от производителя. Небольшой процент дают аптеки", – отметила Прудникова.

По ее словам, если не будут приняты срочные меры по увеличению наценки хотя бы до 35%, то 1200 аптек, которые остались работать в сельской местности, закроются.

"У нас за время полномасштабной войны, с 2022 года, из 4000 аптек физических лиц – предпринимателей осталось только 1200. То есть если не будут приняты срочные меры по увеличению наценки в аптеке хотя бы до 35%, то эти последние 1200 в сельской местности все закроются", – сказала Елена Прудникова. Она отмечает, что аптеки физических лиц – предпринимателей не используют маркетинговые соглашения, в отличие от больших сетей, и работают исключительно за счет наценки.

Прудникова отметила, что на 105 наименований препаратов, вошедших в список Минздрава, цены снизились, но не на обещанные 30%. "Они (цены. – Ред.) снизились на 25%. Они (производители. – Ред.) обещали, что на 30%, но цены действительно снизились на 25%... Пока, на сегодняшний момент, цены снизились на 105 наименований, которые производители задекларировали, и это их жест доброй воли", – отметила владелица аптек.

По ее словам, после того как аптеки допродают остатки лекарственных средств, они смогут закупить препараты по новой цене.

"Но по новой цене дешевле мы сможем закупить только после того, как Министерство здравоохранения проведет реферирование цен. То есть на все лекарственные средства, без исключения, иностранные или отечественные производители должны задекларировать, зареферировать цену по сравнению с пятью (европейскими. – Ред.) странами… И только тогда они снизятся. Если производители зареферируют цену, тогда мы ставим свою минимальную наценку, и тогда цены снизятся", – пояснила Прудникова.

Она прогнозирует, что такое снижение возможно не раньше чем через полгода. В то же время владелица аптек отмечает, что пока не понятно, по какой цене аптеки будут покупать лекарства у производителей и по какой цене смогут их продавать. По той системе регулирования, которая в настоящее время вступила в силу, по словам Прудниковой, аптеки-ФЛП будут иметь убыток минус 20%.

"Единственное, что мы сделали свою аналитику для малых аптек, у нас будет, если введут это реферирование и эту малую наценку, – там идет градация, не регулируется до 50 грн, потом идет с 500 до 1000 грн, а отдельные перечни – отдельный процент. Мы все это просчитали и увидели, что мы будем в убытке минус 20%. То есть в селах не будет аптек вообще", – подчеркнула она.

Аптекарь добавила: сейчас политика регулирования такова, что ставку делают в основном на конечного потребителя и на аптеку. Хотя в цене лекарственного средства 72% – это цена производителя, но рентабельность производителя сегодня не регулируется.

Ситуация с импортными лекарствами также вызывает беспокойство. По словам Прудниковой, за последние три года препараты украинского производства стали дороже импортных аналогов. Она не исключает, что из-за нового регулирования часть иностранных производителей покинет украинский фармрынок.

"Говорить о снижении стоимости импортных препаратов нет смысла, потому что, во-первых, после всех этих регуляций, я думаю, часть иностранных производителей уйдет с украинского рынка. Почему? Потому что у нас выехало очень много населения, почти треть населения, потребление лекарственных средств уменьшилось. Плюс будет реферирование… зарегулировано, как в Советском Союзе. Сейчас все будет как в Советском Союзе.

Лекарства будут дешевые, но их не будет. Понимаете? И глядя на всю эту экономику, иностранные производители сейчас уже открыто говорят, что при такой малой реализации лекарственных средств они будут работать себе в убыток и уйдут с украинского рынка. Это то, что нас ждет", – отметила Прудникова.

По ее словам, уже есть дефицит отдельных препаратов, который, в частности, может быть связан с сезонностью заболеваний. Однако по прогнозам владелицы аптек, настоящий дефицит станет ощутим в мае, когда закончатся остатки лекарств, закупленных по старым ценам.

Напомним, правительство ввело новое регулирование, ограничивающее максимальную торговую наценку аптек при продаже лекарств. Согласно постановлению КМУ, дополнительно устанавливаются регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на рецептурные лекарственные средства – от 10% до 25% в зависимости от стоимости препарата. Предельные торговые (розничные) надбавки на безрецептурные лекарственные средства не должны превышать 35% к закупочным ценам.