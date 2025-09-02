Получил 1 млн грн пенсии по фейковой инвалидности: в Украине будут судить бывшего топ-прокурора

В Украине завершили расследование в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который оформил фейковую инвалидность и незаконного получил более 1 млн грн выплат от государства. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд. По данным OBOZ.UA, речь идет о Сергее Наконечном.

Как сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора, обвинительный акт в отношении прокурора передали в суд. Также уголовная ответственность грозит и члену Каменец-Подольской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии, который способствовал принятию незаконного решения.

Что известно

В результате расследования удалось выяснить, что в 2020 году Наконечный незаконно получил пожизненно II группу инвалидности. В этом ему способствовали служащие медико-социальной экспертной комиссии.

И хотя прокурор точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, которые соответствуют критериям установления соответствующей группы, он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Всего в течение нескольких лет ему было выплачено более 1 млн грн.

Сейчас его по инициативе Генеральной инспекции уже привлекли к дисциплинарной ответственности и по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволили с должности. Теперь Наконечного обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины), за что ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия врача МСЭК, который способствовал в подделке медицинской документации и принятии незаконного решения, квалифицировали по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц). За это ему грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права работать на должности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине проверили почти 2 тысячи заключений МСЭК о назначении инвалидности. Из них 800 решений было отменено, больше всего – среди сотрудников Государственной таможенной службы (244 решения из 587 рассмотренных).

