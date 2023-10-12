'Под постоянным прицелом': французская AFP рассказала о трудностях на металлургических заводах Украины

Ведущее французское информационное агентство AFP побывало на "Запорожстали" Группы Метинвест и заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге. В своем репортаже иностранные журналисты рассказали, какие трудности предстают перед металлургической отраслью Украины во время войны и как она их преодолевает.

"С начала войны металлургическая промышленность Украины, расположенная преимущественно в прифронтовых регионах, теряла заводы, персонал, поставщиков и доступ к сверхважным экспортным хабам. Такие потери помогают понять подсчеты Всемирного банка, по данным которого экономика Украины понесла огромные убытки в размере 411 миллиардов долларов за первый год войны", - пишет издание.

AFP указывает: такие металлургические заводы, как "Запорожсталь", являются ключевыми для экономики Украины и поддержки производства. Именно их работа даже на пониженных мощностях свидетельствует об устойчивости отрасли.

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"Также эти предприятия стали символами военного сопротивления Украины: батальон "Азов" противостоял российским войскам, обороняясь на принадлежащем Метинвесту металлургическом комбинате "Азовсталь" во время осады портового города Мариуполь", - напоминают журналисты.

Главной проблемой в работе заводов остается логистика и постоянная ракетная угроза: экспорт продукции усложняется из-за блокады черноморских портов россией и обстрелов дунайского порта Измаила, где работники боятся работать под прицелом москвы. Как и порты, запорожский комбинат находится под угрозой российских обстрелов.

"В прошлом месяце Метинвесту удалось отправить груз на трех судах, застрявших в черноморских портах еще с начала войны, но, по словам Мироненко, судовладельцы боятся отправлять больше судов. Он сказал, что надеется на альтернативный черноморский маршрут, который тестирует Украина", - пишет AFP.

В "АрселорМиттале" также признаются, что в "чрезвычайно сложных условиях" были созданы "альтернативные логистические схемы" для завода. Ведь раньше комбинат экспортировал 85% готовой продукции преимущественно на Ближний Восток и в Африку, а сейчас большая часть идет в Европу, указывают репортеры.

"Объемы производства на "АрселорМиттал Кривой Рог" "незначительны" против довоенного времени. Но сталь заводов потребуется потом – для послевоенного восстановления Украины", – резюмирует AFP.

Ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%.

В свою очередь, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что вопрос спасения украинского горно-металлургического комплекса необходимо рассматривать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно: прежде всего разблокировать морские порты для экспорта всех видов продукции, а также предусмотреть смягчение тарифной политики для предприятий.