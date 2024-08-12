Первые шаги нового состава НКРЭКУ свидетельствуют о риске потери регулятором независимости, – Кушнирук

Первые инициативы нового состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в частности, возврат к унификации тарифов на распределение электроэнергии, свидетельствуют о существенных рисках потери регулятором своего независимого статуса, превращении его в "филиал Минэнерго", что негативно повлияет на экономическую стабильность в Украине.

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Об этом сообщает "ЦЕНЗОР.НЕТ".

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук, комментируя первые недели работы нового состава НКРЭКУ во главе с экс-заместителем министра энергетики Юрием Власенко.

"Юрий Власенко до конца июля работал в Минэнерго и был главным адвокатом скандального намерения объединить тарифы распределение электроэнергии для 1 и 2 классов промышленных потребителей, что привело бы к увеличению доходной части государственного монополиста НАЭК "Энергоатом", однако нанесло бы болезненный удар украинской экономике ", – заявил Кушнирук.

По его словам, Юрий Власенко в отличие от своего предшественника Валерия Тарасюка не имеет достаточной компетентности в тарифной политике в энергетике, а вполне вероятные сомнения в его независимости могут повредить государству.

"Это может стать препятствием на пути вступления Украины в Евросоюз, ведь наши европейские партнеры серьезно относятся к вопросу независимости любого регулятора экономики, в частности, НКРЭКУ", – сказал Кушнирук.

Если они увидят, что НКРЭКУ под новым руководством постепенно превращается в "филиал Минэнерго", которое к тому же периодически сотрясают коррупционные скандалы, то евроинтеграционные стремления официального Киева и всех украинцев окажутся под угрозой. И все это ради продвижения интересов, выгодных исключительно группе лиц , приближенных к координации финансовых потоков "Энергоатома", – заметил Кушнирук.

17 июля 2024 года предварительный состав НКРЭКУ отказался от унификации тарифов на распределение электроэнергии, назвав такое решение "вредным" и "являющим угрозу для государства".

В августе, по информации СМИ, НКРЭКУ в новом составе решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.