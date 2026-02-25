Пережив тяжелейшую зиму, ДТЭК инвестирует в новую энергосистему, – Тимченко

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания стремится сделать энергосистему более цифровой и современной.

Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN.

Он рассказал, что ДТЭК кроме ремонтов думает о средне- и долгосрочной перспективе. В частности, о строительстве более устойчивой генерации и развитии систем накопления энергии.

Он напомнил, что в 2025 году ДТЭК построил крупнейшую систему хранения энергии для повышения устойчивости энергосистемы и компания продолжает развивать новые проекты.

"Фактически наша стратегическая задача – создать совершенно новую энергосистему: более цифровую, современную, чтобы мы больше не повторяли той зимы, которую только что пережили", – подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в сентябре 2025 года ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, созданных в партнерстве с американской компанией Fluence. Общая стоимость проекта составила 125 млн евро.