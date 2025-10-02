Перечень 'защищенных потребителей' необходимо сузить до критической инфраструктуры, – Серебренников

Электроэнергия должна оплачиваться вовремя и в полном объеме, даже когда речь идет о проблемных предприятиях.

Об этом заявил заместитель директора по исследованиям DIXI GROUP Богдан Серебренников.

"Есть еще такая категория потребителей, которые называются защищенные потребители. Это прописано в законодательстве. Этот их статус защищенные потребители означает, что их нельзя отключать, даже если есть задолженность. В последнее время этот перечень защищенных потребителей по всей стране определяется специальной комиссией. В последнее время поднимался вопрос, что туда попадают те потребители, которые вообще не должны быть среди защищенных. Иногда называли кинотеатры, гостиничные комплексы, рекреационные комплексы", – пояснил эксперт.

По его словам, защиту должны получать только критически важные предприятия: "Если брать действительно тех, кто нуждается в этом, это те, что относятся к критической инфраструктуре: это водоканалы, Теплокоммунэнерго, метрополитены, шахты, туда должна поставляться электрическая энергия. То есть надо этот перечень защищенных потребителей оптимизировать, сузить, довести их только до тех, кто действительно нуждается в электрической энергии".

Богдан Серебренников отметил, что они являются классическими создателями долгов.

"Классическим создателем долгов являются потребители в Донецкой области, в Харьковской области, больше всего это местные водоканалы, Харьковский метрополитен, также есть государственные шахты. Если туда не поставлять... можно ожидать техногенные катастрофы, затопления и так далее", – отметил он.

В то же время из-за регулируемых тарифов и недостатка средств с такими предприятиями не хотят работать поставщики.

"Эта категория потребителей, водоканалы, шахты, метрополитен, с ними никто не хочет работать. Они проблемные, я имею в виду, что никто из поставщиков не хочет работать, потому что они проблемные. Тем же водоканалам часто тоже регулируемые тарифы на воду. Часто они занижены и тоже не покрывают их потребностей, чтобы они могли за счет своих поступлений заплатить за электрическую энергию", – пояснил эксперт.

По его словам, сейчас предлагается двухэтапное решение: "С одной стороны, оптимизация перечня этих защищенных потребителей, а с другой стороны – введение механизма гарантированной оплаты через спецсчет".

Напомним, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, сокращение перечня защищенных потребителей входит в полномочия Кабинета министров. Он добавил, что соответствующая задача уже была поставлена перед Министерством энергетики.