Пенсионеры в Украине могут получить доплату от ООН: кто и какие суммы

Часть украинских пенсионеров с инвалидностью может получить автоматические доплаты к пенсиям благодаря программе Всемирной продовольственной программы ООН, если их пенсии не превышают 3250 гривен и проживают на подконтрольной Украине территории. Доплаты рассчитываются как разница между 3250 и фактическим размером пенсии.

Это предусмотрено специальной программой Всемирной продовольственной программы ООН, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2024 №110. Доплата к пенсиям от ООН предоставляется:

лицам с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью.

Однако чтобы получить эту помощь, нужно соответствовать еще трем критериям. А именно:

пенсия получателя не должна превышать 3250 гривен;

получатель должен проживать на подконтрольной Украине территории;

человек не должен получать другие выплаты от международных организаций (например, от ООН или ЮНИСЕФ) или государственные выплаты (для ВПЛ, на закупку твердого топлива в отопительный сезон и т.п.).

Пенсионный фонд Украины назначает такие доплаты автоматически на основе имеющихся в своей базе данных. Деньги будут перечислены на банковскую карту или доставлены через Укрпочту в зависимости от того, каким образом пенсионер обычно получает свою пенсию. Добавим, что минимальные размеры пенсий для людей с инвалидностью в Украине по состоянию на сегодняшний день составляют:

2 760 гривен – для людей с инвалидностью I группы;

– для людей с инвалидностью I группы; 2 520 гривен – для неработающих людей с инвалидностью ІІ и ІІІ групп;

– для неработающих людей с инвалидностью ІІ и ІІІ групп; 2 093 гривны – для работающих с ІІ или ІІІ группы инвалидности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.

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