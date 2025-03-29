Озвучен тариф на газ в Украине: сколько будет стоить каждый кубометр

Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать. Следовательно, действующие годовые предложения могут снова пролонгироваться. В апреле природный газ для населения не подорожает. Клиенты Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (обслуживает 98% или более 12 млн домохозяйств) в рамках годовой фиксированной цены по- прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

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Об этом сообщает издание ГазПравда. Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций.

По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная же (рыночная) стоимость колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Что будет с электроэнергией

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля и составит 4,32 грн за кВт*ч. Об этом говорится в постановлении. В то же время с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф).

Кабинет министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением. Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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