Отключения электроэнергии, нехватка кадров и разрушенные АЗС: как власти, местные сообщества и бизнес готовятся к самым сложным зимним сценариям

В Украине стартовала серия общенациональных обсуждений, призванных обеспечить устойчивость критически важной инфраструктуры в предстоящий осенне-зимний период. Регулярные обстрелы энергосетей, цифровых узлов, логистических центров и продовольственных складов требуют от государства и частного сектора системной координации действий для защиты экономики.

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Об этом сообщила Федерация работодателей Украины по итогам круглого стола, на котором собрались лидеры энергетики, телекоммуникаций, ритейла и муниципального сектора.

Глава Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев сообщил, что представители бизнеса сформировали четкий перечень необходимых решений. Энергетикам нужны ресурсы для восстановления и отечественное оборудование, общинам – снятие ограничений на когенерацию, а продовольственным сетям – государственная поддержка в виде льготных кредитов и страхование складов от военных разрушений.

В ходе обсуждения цифрового сектора технический директор "Киевстара" Владимир Лутченко упомянул о выделенных компанией более 5,6 млрд грн на закупку резервных источников питания. В то же время участники дискуссии присоединились к поиску решений проблемы кадрового дефицита телекоммуникационных компаний, предложив внедрить совместное использование компаниями башен связи и технологических площадок, что давно практикуется в странах ЕС и позволяет эффективно использовать ограниченные человеческие ресурсы.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил восстановление способности передачи электроэнергии, призвав предприятия инвестировать в собственную генерацию для снижения нагрузки на систему.

Представительница Ассоциации городов Украины Оксана Продан обратила внимание на вызовы, с которыми сталкиваются общины и коммунальные предприятия, в частности на необходимость упростить условия использования когенерации, обеспечить стабильное газоснабжение и привлечь ресурсы для модернизации инфраструктуры.

Что касается сферы торговли, исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская заявила о необходимости государственных инструментов поддержки для восстановления поврежденных распределительных центров и обеспечения бесперебойных поставок продуктов.

ФРУ сообщила, что следующие круглые столы планирует провести с представителями промышленности, аграрного сектора и логистики. Эти отрасли также нуждаются в подготовке к осенне-зимнему периоду и новым вызовам военного времени. Особым направлением станет поддержка пострадавших предприятий и бизнеса в прифронтовых регионах. Учитывая поврежденную инфраструктуру и ограниченный доступ к ресурсам, они нуждаются в большем внимании.