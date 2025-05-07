ОСР ДТЭК 'Сети' за первый квартал 2025 года уплатили 926 млн грн налогов

За первый квартал 2025 года операторы системы распределения ДТЭК "Сети" уже перечислили 926 млн гривен налогов, а за 2024 год - более 5 млрд гривен.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в бюджеты столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей с января по март 2025 года операторы системы распределения ДТЭК "Сети" перечислили 180 млн гривен, а в центральный – совокупно 746 млн гривен.

При этом в прошлом году ОСР ДТЭК "Сети" перечислили в местный и государственный бюджеты совокупно 5,2 млрд гривен.

В этом году ОСР ДТЭК "Сети" планируют инвестировать 4,4 млрд гривен в развитие электроинфраструктуры. В частности, за эти средства будут модернизированы и реконструированы около 195 энергообъектов и более 240 км линий электропередачи.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.