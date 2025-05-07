УкраїнськаУКР
русскийРУС

ОСР ДТЭК "Сети" за первый квартал 2025 года уплатили 926 млн грн налогов

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
327
ОСР ДТЭК 'Сети' за первый квартал 2025 года уплатили 926 млн грн налогов

За первый квартал 2025 года операторы системы распределения ДТЭК "Сети" уже перечислили 926 млн гривен налогов, а за 2024 год - более 5 млрд гривен.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в бюджеты столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей с января по март 2025 года операторы системы распределения ДТЭК "Сети" перечислили 180 млн гривен, а в центральный – совокупно 746 млн гривен.

При этом в прошлом году ОСР ДТЭК "Сети" перечислили в местный и государственный бюджеты совокупно 5,2 млрд гривен.

В этом году ОСР ДТЭК "Сети" планируют инвестировать 4,4 млрд гривен в развитие электроинфраструктуры. В частности, за эти средства будут модернизированы и реконструированы около 195 энергообъектов и более 240 км линий электропередачи.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.