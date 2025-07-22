ОККО увеличила до 244 количество солнечных электростанций на своих АЗК

За первое полугодие 2025 года ОККО ввела в эксплуатацию крышные солнечные электростанции еще на 40 автозаправочных комплексах, а также на здании своего автотранспортного предприятия. Таким образом уже 244 заправки сети обеспечивают часть своих потребностей в электроэнергии за счет солнечного света. Их суммарная мощность достигает сейчас 5,9 МВт.

Компания намерена продолжать солнечную электрификацию своих АЗК и в дальнейшем. Крышные СЭС в ближайшие годы могут быть установлены еще примерно на 100 комплексах ОККО, где для этого существуют технические возможности. Только в 2025 году сеть инвестирует в этот проект 30 миллионов гривен с НДС.

Мощность крышных СЭС преимущественно находится в диапазоне 15-25 кВт, хотя есть несколько станций, имеющих мощность 50-65 Квт. В зависимости от мощности, объемов потребления электроэнергии, конфигурации, других факторов одна такая СЭС может покрывать от 15% до 55% суточного потребления АЗК в период активной генерации.

Ожидается, что в 2025 году суммарная генерация солнечных станций на АЗК ОККО превысит 5 млн. кВт-часов.