Ограничение экспорта лома укрепит доверие к правительству и сделает невозможным обвинения в схемах – медиа

Ограничение экспорта металлолома усилит доверие к украинскому правительству, поскольку позволило остановить схемы реэкспорта и избежать обвинений в непрозрачных механизмах.

Об этом говорится в аналитическом обзоре РБК Украина.

По данным экспертов, переработка одной тонны лома внутри страны дает бюджету 13–15 тыс. грн поступлений, тогда как экспорт сырья приносит лишь 50–100 грн. Кроме прямых налогов, металлургия обеспечивает занятость и создает мультипликативный эффект для экономики.

Ранее значительная часть украинского лома поставлялась в Польшу с последующим реэкспортом в Турцию и Индию. Такая схема позволяла избегать уплаты пошлины в 180 евро за тонну, которая действует при прямом экспорте в третьи страны, что приводило к потерям бюджета. По оценкам народного депутата Дмитрия Кисилевского, только в прошлом году из-за таких механизмов государство недополучило 3,5 млрд грн.

Аналитики GMK Center отмечают, что польский рынок лома является профицитным, а украинские поставки составляли не более 5% его объема. Поэтому прекращение экспорта из Украины не влияет критически на польских производителей.

В то же время, попытки судебного блокирования правительственного решения, зафиксированные со стороны ломозаготовителей свидетельствуют о стремлении восстановить предыдущие схемы: экономист Алексей Кущ заявил, что возвращение к беспошлинному экспорту означало бы восстановление непрозрачности и потерь для бюджета.

Политолог Тарас Семенюк отметил, что рост беспошлинного экспорта и получение сертификатов EUR.1 могло бы привлечь внимание ЕС и создать дополнительные риски для торговых отношений. По его мнению, правительственное решение положило конец злоупотреблениям, которые ставили под угрозу доверие европейских партнеров.

Кроме фискального эффекта, ограничение экспорта также связывают с необходимостью обеспечения украинских металлургов сырьем в условиях действия механизма CBAM и роста роли лома как стратегического ресурса для производства стали с более низким углеродным следом.

Таким образом, по оценкам экспертов, решение об ограничении экспорта лома имеет не только экономический, но и репутационный эффект, демонстрируя готовность правительства прекращать схемы, наносящие ущерб бюджету.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, что экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме этого, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.