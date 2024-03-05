Оформление субсидий онлайн заработало по новым правилам: как теперь подать заявление. Инструкция

В Украине изменили процесс подачи заявлений на субсидию через Дію. Время оформления заявки сократилось втрое – с 30 минут до 10 минут, а количество полей в анкете урезали с 21 до 7.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Большинство документов автоматически подтянется из реестров, не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты", – отметил он.

Федоров также напомнил, что оформление субсидии онлайн в Дії доступно только для тех украинцев, которые еще ни разу не подавали соответствующее заявление. Тем, кто уже получал субсидии ранее, их продлевают или автоматически, или после обращения с органы социальной защиты.

Как оформить субсидию онлайн: пошаговая инструкция

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

2. В меню "Услуги" на портале Дія выберите "Пенсии, льготы и помощь", а потом – "Заявление на субсидию".

3. Проверьте корректность своих данных, обновите их при необходимости в профиле пользователя.

4. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию.

5. Выберите необходимые коммунальные услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них.

6. Укажите IBAN счета, на который будет начисляться субсидия.

7. Укажите данные лиц, зарегистрированных в квартире или доме, а также их родственников. Внутренне перемещенным лицам или арендодателям необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в жилище. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии.

8. Проверьте данные сформированного заявления, подпишите электронной подписью и отправьте.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона или рассчитывается на неотапливаемый сезон. Субсидия на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. При назначении учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Кто имеет право на субсидию в Украине

Получить жилищные субсидии могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот показатель рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит только от доходов семьи. А именно:

устанавливается среднемесячный общий доход домохозяйства;

среднемесячный общий доход делится на количество членов домохозяйства и далее определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, из которого назначается субсидия, то есть с 1 января года. В 2024-м это 2920 грн;

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

Как получить субсидию ВПЛ: правила и условия

ВПЛ, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме, имеют право на субсидию. Для этого не нужно иметь договор аренды.

Чтобы получать помощь, к заявлению нужно добавить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Подать заявление и документы можно как онлайн, так и офлайн.

Лично обратиться за назначением субсидии ВПЛ могут в такие органы:

в центр предоставления административных услуг;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

к должностным лицам исполнительного органа сельского или городского совета в соответствующей территорриальной громаде, которых наделяют полномочиями соответствующие органы местного самоуправления.

Для оформления субсидий для ВПЛ онлайн тоже есть несколько вариантов. Это можно сделать:

на портале Дія;

на портале электронный услуг ПФУ;

через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрят сумму задолженности за коммуналку, при которой не назначают субсидию. Также в случае смерти одного из членов семьи перерасчет субсидии будут производить автоматически.

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