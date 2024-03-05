Оформление субсидий онлайн заработало по новым правилам: как теперь подать заявление. Инструкция
В Украине изменили процесс подачи заявлений на субсидию через Дію. Время оформления заявки сократилось втрое – с 30 минут до 10 минут, а количество полей в анкете урезали с 21 до 7.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Большинство документов автоматически подтянется из реестров, не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты", – отметил он.
Федоров также напомнил, что оформление субсидии онлайн в Дії доступно только для тех украинцев, которые еще ни разу не подавали соответствующее заявление. Тем, кто уже получал субсидии ранее, их продлевают или автоматически, или после обращения с органы социальной защиты.
Как оформить субсидию онлайн: пошаговая инструкция
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
2. В меню "Услуги" на портале Дія выберите "Пенсии, льготы и помощь", а потом – "Заявление на субсидию".
3. Проверьте корректность своих данных, обновите их при необходимости в профиле пользователя.
4. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию.
5. Выберите необходимые коммунальные услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них.
6. Укажите IBAN счета, на который будет начисляться субсидия.
7. Укажите данные лиц, зарегистрированных в квартире или доме, а также их родственников. Внутренне перемещенным лицам или арендодателям необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в жилище. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии.
8. Проверьте данные сформированного заявления, подпишите электронной подписью и отправьте.
Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона или рассчитывается на неотапливаемый сезон. Субсидия на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. При назначении учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.
Кто имеет право на субсидию в Украине
Получить жилищные субсидии могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот показатель рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит только от доходов семьи. А именно:
- устанавливается среднемесячный общий доход домохозяйства;
- среднемесячный общий доход делится на количество членов домохозяйства и далее определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, из которого назначается субсидия, то есть с 1 января года. В 2024-м это 2920 грн;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
Как получить субсидию ВПЛ: правила и условия
ВПЛ, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме, имеют право на субсидию. Для этого не нужно иметь договор аренды.
Чтобы получать помощь, к заявлению нужно добавить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Подать заявление и документы можно как онлайн, так и офлайн.
Лично обратиться за назначением субсидии ВПЛ могут в такие органы:
- в центр предоставления административных услуг;
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- к должностным лицам исполнительного органа сельского или городского совета в соответствующей территорриальной громаде, которых наделяют полномочиями соответствующие органы местного самоуправления.
Для оформления субсидий для ВПЛ онлайн тоже есть несколько вариантов. Это можно сделать:
- на портале Дія;
- на портале электронный услуг ПФУ;
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрят сумму задолженности за коммуналку, при которой не назначают субсидию. Также в случае смерти одного из членов семьи перерасчет субсидии будут производить автоматически.
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