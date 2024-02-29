Условия предоставления субсидии в Украине могут изменить: стало известно, кого это касается

В Украине пересмотрят сумму задолженности за коммуналку, по которой субсидию не назначают. Также в случае смерти одного из членов семьи перерасчет субсидии будут производиться автоматически.

Такие изменения, в частности, содержатся в проекте постановления Кабмина, вынесенном на обсуждение на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Будут смягчены требования по сумме задолженности, по которой субсидию не назначают.

Согласно ныне действующим правилам, украинцам не назначают субсидию в том случае, если у них есть задолженность по оплате коммуналки более чем за три месяца. При этом общая сумма этой задолженности должна превысить 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Однако такая норма была установлена при другой стоимости коммунальных услуг. Сейчас тарифы пошли далеко вверх, и долг размером в 680 гривен можно заработать и за один месяц. Поэтому было решено смягчить норму касающуюся суммы задолженности.

Правило трех месяцев остается. Но при этом сумма задолженности 680 гривен уже будет считаться не всеми видами коммунальных услуг, а только за один.

Таким образом, правило теперь будет следующим: субсидию не дадут, если есть просроченная задолженность по оплате одной из коммунальных услуг более чем за три месяца, и сумма просроченных платежей за эту услугу превышает 680 гривен. То есть прежнюю сумму общей задолженности по коммуналке будут применять только к одной статье коммунальных расходов.

В случае смерти одного из членов домохозяйства перерасчет субсидии произведут автоматически. Никакие дополнительные заявления и дополнительные документы от членов его семьи не потребуются. Кроме того, в случае смерти члена семьи льготника перерасчет будет осуществляться независимо от того, подавал ли льготник соответствующее заявление или нет.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине жилищную субсидию назначают семьям, где расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода. Но некоторым украинцам могут отказать в назначении помощи.

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