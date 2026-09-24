Новый управляющий "Моршинской" приступает к аудиту всей группы IDS, — Герман

Победитель конкурса АРМА по отбору управляющего арестованными корпоративными правами IDS Ukraine — ООО "Юридическое бюро "Приоритас"" — планирует немедленно приступить к аудиту группы. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на страницу представителя "Приоритас" Сергея Германа в Фейсбуке.

Цель этого аудита — обеспечить переход от формального ареста корпоративных прав к реальному экономическому контролю государства над активом. "Речь идет о контроле корпоративных решений и финансовых потоков, сохранении производства, рабочих мест и рыночной стоимости предприятий. Особая задача — не допустить вывода ресурсов и обеспечить поступление доходов в пользу Украины", — утверждает Герман.

После завершения предусмотренных процедур и заключения договора, на основании результатов полного аудита команда "Приоритас" планирует предложить стратегию, которая позволит увеличить поступления в государственный бюджет и укрепить позиции украинских брендов на рынке.

"Задача независимого управляющего — защитить национальные интересы. Они должны работать на украинскую экономику, сохранение рабочих мест и наполнение государственного бюджета", — пишет в Фейсбуке Герман.

"Я присоединился к команде "Приоритас", имея более 14 лет управленческого опыта в сфере производства питьевой воды и безалкогольных напитков. В разные годы возглавлял правление и был генеральным директором Киевского завода безалкогольных напитков "Росинка", — отмечает Герман. — В команде я буду отвечать за бизнес-стратегию, развитие продуктовых направлений и подготовку решений по технологической модернизации производства".

Его коллега Жанна Ефремова имеет многолетний опыт в области корпоративного права и управления активами. По словам Германа, сочетание юридической компетентности с практическим опытом работы в отрасли дает нам возможность построить прозрачную и эффективную модель управления.

Герман убежден, что возможный международный судебный процесс по иску против Украины не повлияет на планы управляющего, ведь вопрос собственности на актив не входит в его компетенцию. "Если такое разбирательство будет начато, учитывая, что активы в настоящее время контролируются государством, именно государство будет решать их дальнейшую судьбу. Со своей стороны, мы верим, что государство сможет доказать законность и обоснованность ареста и передачи корпоративных прав в управление", — резюмирует Герман.

Напомним, 21 сентября 2026 года Комиссия по определению управляющего сложными активами при АРМА определила ООО "Юридическое бюро "Приоритас" победителем процедуры отбора управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, в состав которой входят предприятия, производящие продукцию под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и др.

Управляющий обязуется выплачивать государству дивидендный доход в размере не менее 1 млрд грн (за вычетом вознаграждения управляющего).