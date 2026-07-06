Новые квоты ЕС сократят экспорт украинской стали на 1,5 млн тонн: потери могут составить $1,1 млрд в год

Украина может ежегодно терять от 1,3 до 1,6 млн тонн экспорта стали и до $1,1 млрд валютной выручки из-за новой системы тарифных квот (TRQ), введенной Европейским Союзом. Наибольшие потери понесут украинские производители горячекатаного проката, катанки и другой металлопродукции, для которых доступ к европейскому рынку существенно сужается.

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Согласно новым правилам, общие импортные квоты ЕС на стальную продукцию сокращаются на 46% по сравнению с фактическим импортом 2025 года. Для Украины ограничения оказались еще более жесткими: индивидуальные квоты в среднем на 60% ниже прошлогодних объемов поставок.

По оценкам аналитиков, на практике новые ограничения могут сократить экспорт готовой украинской стальной продукции в ЕС примерно на 50–60%. Ежегодные потери составят 1,3–1,6 млн тонн экспорта, а недополученная валютная выручка может достичь $850 млн – $1,1 млрд.

Наибольшее сокращение коснется горячекатаного листа и ленты. Если в 2025 году Украина экспортировала в ЕС около 1,31 млн тонн этой продукции, то новая годовая квота составляет всего 483,5 тыс. тонн, что означает сокращение более чем на 63%.

Существенно ограничиваются и поставки других видов металлопродукции. Для катанки квота сокращается на 50%, холоднокатаного проката – на 48%, арматуры – на 73%, полых профилей – на 85%, бесшовных труб – на 42–50%, нелегированной проволоки – почти на 30%.

В то же время новая система квот по-разному влияет на других экспортеров. Если Украина и Турция потеряли более 60% квот в сегменте горячекатаного проката, то отдельные страны, напротив, получили возможность увеличить поставки. В частности, квоты для Индии выросли на 34%, для Японии – на 131%, а для Египта – на 139% по сравнению с объемами импорта 2025 года. Как известно, из-за действия экопошлины СВАМ и новых европейских квот на металлопродукцию Украина может потерять до 3% ВВП к 2030 году, а металлургия – свой ключевой экспортный рынок, заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, Украина должна была начать предметные переговоры с Еврокомиссией о применении форс-мажора ещё несколько лет назад, но системный диалог начался только сейчас.