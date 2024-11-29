НКРЭКУ намерен пересмотреть решения по прайс-кепам – СМИ

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена начать процедуру пересмотра граничных цен на ключевых сегментах энергетического рынка с начала 2025 года.

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По данным ExPro, этот вопрос будет вынесен на обсуждение во время заседания 4 декабря.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, эта инициатива направлена на сбалансирование энергосистемы и минимизацию количества и продолжительности отключений потребителей.

"НКРЭКУ в рамках своей компетенции постоянно осуществляет оперативный мониторинг и анализ работы сегментов рынка электрической энергии и прорабатывает вопросы поиска путей устранения причин дестабилизации их функционирования, поиска решений, направленных на обеспечение надежной работы энергосистемы и безопасности поставок в условиях военного положения", – отмечается в обосновании документа.

Однако, несмотря на заявленные намерения по пересмотру, в предложенном проекте постановления предельные цены предлагается оставить на нынешнем уровне.

Ранее ряд экспертов и аналитиков энергетического рынка заявил, что Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии. В частности, они отмечали, что существующие прайс-кепы ограничивают возможности для импорта и восстановления энергосистемы, а также могут помешать дальнейшей интеграции с европейской энергосистемой.